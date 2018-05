Martina come Di Maio | inciampa sul congiuntivo | “Reddito di inclusione? Si facci

Roberto Fico - così si 'zerbina' con il piddino Martina : 'Maurizio - tu come lo prendi il caffè?' : La frase la riporta il Corriere della Sera ed è un retroscena inedito dell'incontro avvenuto giovedì tra il presidente della Camera, il grillino Roberto Fico , e la delegazione del Pd guidata dal ...

SONDAGGI POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi 'vale' come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? Salvini batte di Maio nei consensi personale, elettori con Lega-M5s e contro Berlusconi.

Pd - Martina : mi candido come segretario per il rilancio del partito : "L'Assemblea nazionale del Pd è convocata per sabato 21 aprile. Credo sia fondamentale avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con ...

Matteo Renzi perde il potere in diretta. Rivolta Martina - come umilia il capo del Pd : Il segretario reggente Maurizio Martina ha il coraggio di sfidare apertamente Matteo Renzi , mettendone di fatto in dubbio il ruolo di guida politica. L'ex premier, a proposito delle strategie ...

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione degli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...

Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione. Il Congresso può aspettare” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi. «In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto sign...

Martina per il dopo Renzi : si rafforza la figura del vice come traghettatore fino all'assemblea Pd : Il quale oggi è rimasto a Firenze: per lui visita a Palazzo Vecchio, la sua antica 'casa politica' di quando era sindaco, a colloquio con l'attuale primo cittadino, Dario Nardella, sul da farsi nel ...