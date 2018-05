Marina Rei e Paolo Benvegnù insieme in “Canzoni Contro la Disattenzione”

Marina Rei e Paolo Benvegnù insieme per “CANZONI CONTRO LA DISATTENZIONE TOUR” : Si chiama “CANZONI CONTRO LA DISATTENZIONE”, il nuovo straordinario progetto di Marina Rei e Paolo Benvegnù che vedrà i due artisti insieme in un tour estivo per restituire una narrazione unica e disarmante, fatta di canzoni del passato, del presente e del futuro. Annunciate da iCompany e Woodworm le prime date di questo nuovo tour che unirà due dei più apprezzati artisti italiani per tutta l’estate 2018. Un concerto di esposizione della ...

Un Posto al Sole - Nina Soldano : "Marina è faticosa - ma quante soddisfazioni! La storia lesbo? La rifarei subito" : Da quindici anni interpreta il complesso ruolo di Marina Giordano, ma per Nina Soldano il tempo non è passato: bellissima e sportiva, col suo volto acqua e sapone, ci accoglie con un gran sorriso che parte dagli occhi per raccontarci a modo suo le prime 5000 puntate di Un Posto al Sole. La soap ambientata a Napoli, nata nel 1996, festeggia il suo ennesimo record con la messa in onda di un episodio speciale di un'ora venerdì 11 maggio piena ...