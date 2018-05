MARGOT KIDDER È MORTA L' idealista Lois Lane di Superman | l' impegno da attivista

Morta MARGOT KIDDER - con Christopher Reeve in Superman : Margot Kidder, nota soprattutto per il suo ruolo in Superman, è Morta a 69 anni nella sua casa di Livingstone, nel Montana. L'attrice, che negli anni Settanta aveva affiancato Christopher Reeve nella ...

Cinema - MARGOT KIDDER morta a 69 anni : addio a ‘Lois Lane’ - al fianco di Christopher Reeve in Superman : E’ morta nella sua casa di Livingstone, in Montana, a 69 anni per cause che non sono state rese note. Margot Kidder, l’attrice celebre per avere interpretato il ruolo di Lois Lane nei film di Superman al fianco di Christopher Reeve negli anni ’70, era nata in Canada il 17 ottobre 1948. L’attrice recitò nella trilogia di Superman‘che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in Superman IV. Nata e cresciuta in una ...

Addio a MARGOT KIDDER - la Lois Lane della saga Superman : È morta a 69 anni Margot Kidder, celebre Lois Lane nei film di Superman al fianco di Christopher Reeve. Kidder, nata in Canada il 17 ottobre 1948, è morta nella sua casa di Livingstone, in Montana. Le cause del decesso non sono state rese note. L'attrice recitò nella trilogia di 'Superman' che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in 'Superman IV'.Nata e cresciuta in una piccola città senza cinema, ...

