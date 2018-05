Marco Bocci ancora ricoverato | arriva l' abbraccio dell' amico Francesco Arca

Marco Bocci ancora in ospedale - l’abbraccio con Francesco Arca : «Il calore degli abbracci veri, che squarciano il cielo». Marco Bocci non è ancora stato dimesso dall’ospedale di Perugia, ma nel frattempo ha ricevuto la piacevole visita dell’amico Francesco Arca: i due si sono abbracciati davanti a Laura Chiatti, che ha immortalato il momento e lo ha condiviso su Instagram. Un’immagine che rassicura anche sulle condizioni di salute del marito, che la scorsa settimana è stato colpito da meningoencefalite da ...

Marco Bocci in ospedale riceve la visita di Francesco Arca : Da qualche giorno l’attore Marco Bocci è stato ricoverato in ospedale a seguito di una febbre alta e tuttora è ricoverato. E’ stato lui stesso a dare la notizia dal suo account “Instagram” per tranquillizzare i suoi fan: “Allora ragazzi, tutto ok, sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto alla grande”, ha spiegato Bocci abbracciato a Laura Chiatti che ha confermato: “Tornerà presto alla grande, tranquilli”. A ...

Marco Bocci in ospedale per un’infezione : Francesco Arca gli fa visita e i fan chiedono una loro fiction : Marco Bocci in ospedale per un'infezione, queste sono le poche notizie che circolano ormai da oltre una settimana. In un primo momento era stata annunciata la sua assenza ad Amici 17 per via di problemi di salute o, meglio, una febbre che tutti avevano ricondotto ad un'influenza stagionale. A quanto pare, però, le cose non stanno proprio così e gli stessi giornali locali parlano di qualcosa di più serio. Ormai da oltre una settimana, Marco ...

Marco Bocci in ospedale - l'abbraccio social con Francesco Arca : Marco Bocci ricoverato in ospedale. Su Instagram rassicura i fan (Video) L'attore, giudice ad Amici di Maria De Filippi, ha febbre alta da diversi giorni Da giorni ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, Marco Bocci sta molto meglio. Saltati gli ultimi due live di Amici, l'attore potrebbe tornare in qualità di commissario esterno sabato sera, ma non è ...

Marco Bocci ancora in ospedale riceve la visita di Francesco Arca : Marco Bocci è ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia da una settimana. L'attore aveva accusato una febbre molta alta, costringendo i medici della struttura ha trattenerlo per ...

Marco Bocci in ospedale da una settimana : Francesco Arca lo va a trovare : Due amici che si abbracciano, uno dei due fisicamente un po’ provato e con il braccialetto dell’ospedale al braccio: questa la foto pubblicata su Instagram dall’attore Francesco Arca, che lo ritrae assieme a Marco Bocci. Il marito e padre dei due figli di Laura Chiatti è stato ricoverato in ospedale il 9 maggio per quella che viene presentata come una “forte febbre” e “un’influenza”, che l’ha ...

Marco Bocci - mistero sulla salute. L’abbraccio degli amici : Marco Bocci sta decisamente meglio, è in via di guarigione, ma si trova ancora nel reparto malattie infettive dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stato ricoverato in seguito a febbre molto alta e mal di testa. L’attore infatti, stando a quanto riportato dai giornali locali che citano fonti ospedaliere non ufficiali, avrebbe contratto la “meningoencefalite da herpes”. Una infezione cerebrale dovuta al ...

Marco Bocci come sta? L'infezione che ha colpito l'attore : tutti i dettagli : FUNWEEK.IT - Marco Bocci è ancora ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e dovrà restarci ancora qualche altro giorno, ma come sta Marco ...

Marco Bocci ancora in ospedale - oggi visita di Francesco Arca. 'Gli abbracci - quelli veri...' : Marco Bocci è stato ricoverato in ospedale a seguito di una febbre alta e tuttora è ricoverato nella struttura sanitaria. E' stato lui stesso a dare la notizia dal suo account instagram per ...

Marco Bocci in ospedale : visita speciale per lui. Come sta l’attore dopo il recente ricovero : Essere amici va oltre ogni cosa. Ed ecco qua che a mezzo social è stata diffusa una foto che ha riscosso un successo clamoroso per la dolcezza del gesto e del momento. Sì, perché Come ormai sappiamo, Marco Bocci è da qualche tempo ricoverato in ospedale a Perugia. La causa è quella di una febbre troppo alta, anche se negli ultimi giorni si è parlato di una infiammazione e l’attore è sotto stretto controllo per cercare di capire bene ...

Marco Bocci in ospedale - la visita di Francesco Arca : «Gli abbracci quelli veri. Quelli che scaldano» : PERUGIA ? Marco Bocci è stato ricoverato in ospedale a seguito di una febbre alta e tuttora è ricoverato nella struttura sanitaria. E? stato lui stesso a dare la notizia dal...

Marco Bocci ancora in ospedale : la visita di Francesco Arca : L’attore Francesco Arca e la sua Irene Capuano vanno da Marco Bocci Come ormai sappiamo, Marco Bocci è da qualche tempo ricoverato in ospedale a Perugia, La causa è quella di una febbre troppo alta, anche se negli ultimi giorni si è parlato di una infiammazione. Oggi l’attore ha avuto una bella sorpresa. Francesco Arca e […] L'articolo Marco Bocci ancora in ospedale: la visita di Francesco Arca proviene da Gossip e Tv.

Francesco Arca fa visita a Marco Bocci dopo il ricovero : il messaggio : C'è ancora apprensione tra i fan per le condizioni di Marco Bocci. L'attore romano è stato ricoverato d'urgenza la...

Francesco Arca in ospedale da Marco Bocci : il messaggio : C'è ancora apprensione tra i fan per le condizioni di Marco Bocci. L'attore romano è stato ricoverato d'urgenza la...