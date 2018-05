Manifesto anti-aborto a Roma | i promotori | “Censura andata a vuoto” Report dei vigili

PD-Civica : chiediamo immediata rimozione Manifesto antiabortista : PD-Civica: Ci chiediamo come sia possibile che vengano autorizzati questo tipo di messaggi Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Valeria Baglio, Michela Di Biase, Ilaria Piccolo, Giulia Tempesta, dei gruppi capitolini del Partito Democratico e Svetlana Celli, della Lista Civica #RomaTornaRoma. “chiediamo l’immediata rimozione del manifesto antiabortista, l’ennesimo apparso oggi a Roma”. “Nel 40esimo ...

Manifesto anti-aborto a Roma - quello dei fondamentalisti cattolici è un autogol : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. #stopaborto”. Questo è il testo del grande Manifesto, fotografato su via Salaria a Roma e segnalato attraverso i social con tempestività dal network Rebel. L’immagine del ventre prominente (senza il resto del corpo) sorretto da due mani protettive e sormontato appunto dal testo citato sta facendo il giro dei social, suscitando una crescente indignazione e numerosi appelli alla ...

“Oggi sposi”. Ma sotto al Manifesto… che roba! Avete presente il classico volantino che annuncia le nozze? In questo caso c’è anche un’altra ‘informazione’ : “Tutta la verità”. Choc tremendo in paese : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto, ma proprio tutto, dovrebbe essere perfetto e invece, destino crudele, non va tutto secondo i piani. Poi, certo, ci sono i casi limite. Quelli in cui non solo non si arriva nemmeno lontanamente alla perfezione, ma si rischia il disastro totale. E badate bene: non stiamo parlando di bomboniere mai arrivate, vestito della sposa strappato o, lavorando di fantasia, catering annullato o prete con ...

Francia - 'Manifesto contro nuovo antisemitismo' scatena polemiche : Roma, 23 apr. , askanews, Fa discutere molto, e divide il mondo musulmano francese, il 'manifesto contro il nuovo antisemitismo' scritto da Philippe Val, l'ex direttore di Charlie Hebdo, la rivista satirica vittima del sanguinoso attacco islamista a gennaio ...

Torino - davanti all'ospedale ginecologico compare un Manifesto No Vax : Il manifesto No Vax è stato preso come pretesto per attaccare la Appennino Il manifesto è stato quindi preso a pretesto per la polemica politica e per muovere accuse deliberate al Sindaco della città.

Manifesto ProVita Roma - cosa c’era di grave in quel poster antiabortista : Alla fine è stato rimosso, come avevano chiesto a gran voce le donne e l’associazione Aurelio in Comune che aveva indetto per domani una manifestazione di protesta. Da giorni un maxi poster antiabortista di sette metri per 11 campeggiava sulla facciata di un palazzo in via Gregorio VII, a Roma. Si trattava del più grande Manifesto mai esposto dal movimento ProVita – che raffigurava un feto nel grembo materno con la scritta “tu ...

[L'esclusiva] Il Manifesto con il feto antiabortista e la battuta di Bobo sul Papa : L'onlus provita ha provveduto a far affiggere sui muri della capitale dei manifesti antiabortisti. La bimba di Bobo è colpita dall'immagine utilizzata: quella di un feto a 11 settimane di vita 6 ...

Manifesto ANTI-ABORTO A ROMA/ “Raggi lo rimuova subito” - ira Cirinnà : ProVita “Stato finge tutela donne” : ROMA, MANIFESTO anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”. Maxi poster divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale capitolino. Ira Cirinnà, replica di ProVita(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Manifesto anti aborto : "Raggi lo rimuova subito"/ Ultime notizie - Roma : poster ProVita divide anche sui social : Roma, Manifesto anti aborto: "Raggi lo rimuova subito". Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale.

Manifesto anti aborto : “Raggi lo rimuova subito”/ Ultime notizie - Roma : poster ProVita divide anche sui social : Roma, Manifesto anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”. Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale capitolino. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Mega-Manifesto anti aborto - proteste e sit-in a Roma «Raggi lo rimuova subito» : La raccolta firme lanciata dall’associazione Vita di Donna Onlus. «Contro l’integralismo religioso che aggredisce la 194 e che offende donne e uomini». Il cartellone, in via Gregorio VII è stato affisso per la campagna di ProVita

Maxi-Manifesto anti aborto a Roma - proteste e sui social. «Raggi lo rimuova» : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. «Tu eri così a 11 settimane. Tutti i...

Maxi-Manifesto anti aborto a Roma - polemiche sui social : “Raggi lo rimuova subito” : Un maxi manifesto di ProVita affisso su uno de palazzi di via Gregorio VII, con l’immagine di un embrione e una scritta: «Tu sei qui perché tua mamma non ti ha abortito», ha scatenato la polemica su Twitter. Tantissimi i commenti degli utenti. ...

Maxi-Manifesto anti aborto a Roma - proteste e sui social. 'Raggi lo rimuova' : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. 'Tu eri così a 11 settimane. Tutti i tuoi organi erano ...