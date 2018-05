Manifest di Robert Zemeckis è la serie erede di Lost? Video trailer tra voli misteriosi e

optimaitalia

: #Manifest di #RobertZemeckis è la serie erede di #Lost? Video trailer tra voli misteriosi e un cast corale… - OptiMagazine : #Manifest di #RobertZemeckis è la serie erede di #Lost? Video trailer tra voli misteriosi e un cast corale… - POPCORNTVit : Manifest: su NBC la serie tv prodotta da Robert Zemeckis - GioelePaglia : Manifest: NBC ordina la produzione della serie prodotta da Robert Zemeckis -

(Di martedì 15 maggio 2018) Ad un primo sguardo ildiha come effetto immediato quello di presentarsi idealmente comedi: per chi ha seguito il format ABC che ha rivoluzionato il linguaggio televisivo è impossibile non ricondurre la storia dei protagonisti di un volo aereo circondato dal mistero alla saga dei naufraghi dell'Oceanic 815.Ma quella dellaprodotta daper NBC, in onda sull'emittente statunitense il 2019, è una trama che parte da un presupposto diverso: stavolta non si tratta di raccontare un naufragio su un'isola sperduta, ma il ritorno di un gruppo di passeggeri da un volo turbolento, quello del Montego Air Flight 828, atterrato in sicurezza dopo aver attraversato dei problemi. All'atterraggio, i passeggeri scopriranno che nel giro di quelle poche ore il mondo è andato avanti: sono passati cinque anni e i loro amici, famiglie e colleghi, dopo ...