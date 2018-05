Mancini : “Voglio riportare l’Italia sul tetto del mondo” : Firenze, 15 mag. (AdnKronos) – “Il mio impegno sarà per riportare la Nazionale ad alti livelli, sul tetto del Mondo e sul tetto di Europa, visto che è molti anni che non vinciamo un campionato europeo”. Lo dice il neo commissario azzurro Roberto Mancini nella sua prima conferenza stampa a Coverciano. “Spero di poter riportare l’Italia alla vittoria. Il mio impegno è questo – sottolinea – Può capitare ...

Mancini : 'La Nazionale è un orgoglio. I giocatori devono sognare l'Azzurro. Voglio giocatori tecnici - sì a Balotelli' : Non facciamo politica in questo momento di transizione. Serviva un commissario tecnico e la scelta è squisitamente tecnica. La scelta di Roberto è l'ottimo che potevamo fare in questo momento. ...

Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale : "Voglio riportare l'Italia in alto. Parlerò con Buffon e Balotelli" : Sorridente ed emozionato. È il primo giorno di Roberto Mancini da commissario tecnico dell'Italia. A Coverciano l'ex allenatore dello Zenit si presenta alla stampa, il giorno dopo la firma che ha ufficializzato la sua nuova avventura sulla panchina della Nazionale. "Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo ...