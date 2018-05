Mancini | ' Orgoglioso di guidare l' Italia'

Roberto Mancini : 'Sarei orgoglioso di guidare la Nazionale' : 'Non ho avuto contatti con la Figc ma non nego che sarei orgoglioso di guidare la Nazionale'. Roberto Mancini ribadisce che avrebbe piacere a essere nominato nuovo ct azzurro e rimette così tutta in ...

Nazionale - Mancini 'Sarei orgoglioso di essere il prossimo ct' : ROMA - 'Non ho avuto contatti con la Figc ma non nego che sarei orgoglioso di guidare la Nazionale'. Roberto Mancini ribadisce che avrebbe piacere a essere nominato nuovo ct azzurro : 'Per un ...