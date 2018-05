Mancini | nuovo ct degli Azzurri | ' Voglio riportare l' italia sul tetto del mondo'

Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale : "Voglio riportare l'Italia in alto. Parlerò con Buffon e Balotelli" : Sorridente ed emozionato. È il primo giorno di Roberto Mancini da commissario tecnico del l'Italia . A Coverciano l'ex allenatore dello Zenit si presenta alla stampa, il giorno dopo la firma che ha ufficializzato la sua nuova avventura sulla panchina della Nazionale . "Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatto. Ho pensato che questo ...

La conferenza stampa di Roberto Mancini - nuovo allenatore dell'Italia - in diretta streaming : È in programma oggi alle 12 a Coverciano: le informazioni per seguirla in diretta