Mancini-Italia story | tutti i numeri della carriera in azzurro del nuovo Ct

“Sei una testa di cazzo”! Costacurta sceglie Mancini come ct dell’Italia - ma spunta un clamoroso fuori onda [VIDEO] : Alessandro Costacurta ha scelto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, ma sui social è spuntato un fuori onda che inchioda l’attuale vice-commissario della Figc Non farà di certo piacere ad Alessandro Costacurta il video di un clamoroso fuori onda che lo riguarda tornato di moda proprio adesso, dopo aver scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Nella clip spuntata sui social, ...

Nazionale - Mancini : "Voglio riportare l'Italia alla vittoria" : LaPresse, Roberto Mancini non sa se sarà una sfida difficile, ma sa che di sicuro potrà dargli grandi soddisfazioni. Il nuovo ct della Nazionale si è presentato davanti ai giornalisti: "Voglio ...

Italia - Mancini più selezionatore che ct : 'Un orgoglio. Balotelli? Lo chiamerò' : Il mio impegno sarà per riportare la Nazionale ad alti livelli, sul tetto del Mondo e sul tetto di Europa. Io da giocatore ci sono andato solo molto vicino. Cominceremo presto con il campionato ...

Mancini - nuovo ct degli Azzurri : 'Voglio riportare l'italia sul tetto del mondo' : E' iniziato ufficialmente oggi l'avventura alla guida della Nazionale di calcio. Il nuovo commissario tecnico ha firmato un contratto per due anni con opzione per arrivare fino ai mondiali del 2022 in ...

Nasce l'Italia di Roberto Mancini : 'Dobbiamo tornare sul tetto del mondo' : Torino - Un sogno. Il più grande per chi 'come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel '78, a quattordici anni...'. Coverciano è la casa degli Azzurri ed è da qua che comincia l'avventura del ...

Mancini non vola basso : "Vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo. E convoco Balotelli" : Il "Mancio" ambizioso lo è sempre stato, e anche oggi non si è smentito. "Vorrei essere un ct perbene, vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo e d'Europa", come dire vincere Europeo e...

Nasce l’Italia targata Roberto Mancini : “Dobbiamo tornare sul tetto del mondo” : Un sogno. Il più grande per chi “come me è entrato a Coverciano per la prima volta nel ‘78, a quattordici anni...”. Coverciano è la casa degli azzurri ed è da qua che comincia l’avventura del nuovo ct Roberto Mancini. “Il mio obiettivo? Riportare l’Italia dove merita. E’ da troppo tempo che non vinciamo un campionato europeo e la prima sfida è prop...

Nazionale - Mancini : "Voglio riportare l'Italia a vincere. Chiamerò Balotelli" : Voglio riportare l'Italia dove merita: sul tetto del Mondo e dell'Europa. Di Europei ne abbiamo vinti pochi. Non sarà facile, ci sarà molto da lavorare, ma potremo farcela". rapporti coi club - "L'...

Mancini : “Voglio riportare l’Italia sul tetto del mondo” : Firenze, 15 mag. (AdnKronos) – “Il mio impegno sarà per riportare la Nazionale ad alti livelli, sul tetto del Mondo e sul tetto di Europa, visto che è molti anni che non vinciamo un campionato europeo”. Lo dice il neo commissario azzurro Roberto Mancini nella sua prima conferenza stampa a Coverciano. “Spero di poter riportare l’Italia alla vittoria. Il mio impegno è questo – sottolinea – Può capitare ...

