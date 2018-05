Mancini | essere ct è motivo di orgoglio

Mancini : "Essere ct è un grande emozione. Voglio riportare in alto l'Italia" : Voglio riportare l'Italia dove merita: sul tetto del Mondo e dell'Europa. Di Europei ne abbiamo vinti pochi'.

Calcio - Mancini : orgoglioso di essere ct : 12.24 A Coverciano è il giorno della presentazione di Roberto Mancini, nuovo ct azzurro. "Sono emozionato perchè diventare ct non è cosi banale e non capita sempre" esordisce il Mancio. "Ringrazio tutti,mi hanno fatto sentire quello che volevo e cioè che mi volessero al 100% -spiega il neo ct- e per me è stato abbastanza semplice scegliere. Sono orgoglioso di guidare la Nazionale e per uno come me, che ha messo piede a Coverciano la prima ...

Nazionale - Mancini è a Roma : "Felice di essere in Italia". Fabbricini : "Stiamo limando i dettagli ma è fatta" : L'ex tecnico dello Zenit è pronto per la panchina azzurra. L'annuncio del commissario straordinario della Figc

Nazionale - Mancini atterrato a Roma 'Felice di essere qui' : Roma - Manca solo la firma, ma ormai è questione di ore: Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Ieri l'annuncio della rescissione contrattuale con lo Zenit San ...

Mancini è arrivato a Roma : 'Contento di essere in Italia' : Roma, 14 mag. , askanews, Giacca blu e jeans, Roberto Mancini, prossimo ct della Nazionale italiana di calcio, è arrivato a Roma e nelle prossime ore incontrerà i vertici della Federcalcio per ...

ROBERTO Mancini IN NAZIONALE?/ Il tecnico di Jesi a un passo dall'essere il nuovo allenatore dell'Italia : Italia, ROBERTO MANCINI sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. Il tecnico di Jesi, attualmente in forza allo Zenit, potrebbe essere il prossimo allenatore.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:25:00 GMT)

Nazionale - Mancini 'Sarei orgoglioso di essere il prossimo ct' : ROMA - 'Non ho avuto contatti con la Figc ma non nego che sarei orgoglioso di guidare la Nazionale'. Roberto Mancini ribadisce che avrebbe piacere a essere nominato nuovo ct azzurro : 'Per un ...

