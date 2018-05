Mancini ct della nazionale | Balotelli sorride sui social

Mancini ha firmato : nuovo Ct della Nazionale : Roberto Mancini è il nuovo Ct della Nazionale italiana. L'ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo si è svincolato dal club russo e ha già firmato per gli azzurri. Domani sarà presentato in conferenza ...

Roberto Mancini ct della nazionale : ecco quanto guadagnerà - il 'ruolo' di Pirlo Video : In carriera l’azzurro non gli ha regalato tante soddisfazioni. Da ct Roberto Mancini provera' a regalarsi emozioni e gioie che da calciatore ha vissuto in poche occasioni con la maglia della nazionale. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha raggiunto l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo [Video] alla presenza della compagna e avvocato Silvia Fortini. Lo jesino ha rinunciato al robusto ingaggio da 13,2 milioni di euro per guidare l’Italia ...

Trapattoni : “Mancini merita la panchina della Nazionale” : Roberto Mancini “è stato un grande campione e come allenatore ha avuto anche delle esperienze internazionali per cui credo che possa veramente far bene” sulla panchina della Nazionale italiana. Lo ha detto Giovanni Trapattoni commentando le notizie che danno Mancini a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. “È un incarico che gli fa onore ma che merita anche – ha proseguito ...

