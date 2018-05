Maltempo USA | violente tempeste di grandine e raffiche di vento di oltre 80 km h sul

Maltempo USA - violenti temporali su Chicago : traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

Maltempo : chiusa per forti piogge la ss 81 ad Ascoli Piceno : Anas in una nota comunica che, a causa delle forti piogge, è stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto in entrambe le direzioni della strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, nel territorio comunale di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Il provvedimento è stato disposto a causa dei detriti presenti in all’altezza del km 7,500. Il traffico è stato deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre Anas per ...

'Aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata Maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

Maltempo - strada statale 362 “Jesina” chiusa per allagamenti : Anas comunica che sulla strada statale 362 “Jesina”, a causa di un allagamento tra il km 4 e il km 5 dovuto al Maltempo, e’ provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la rotatoria per Santa Maria Nuova e la rotatoria per Castelrosino (Jesi), in provincia di Ancona. Il traffico al momento e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni in loco. Il personale di Anas ...

Maltempo : frana sul lago di Como - statale chiusa fino a domani : Il Maltempo ha provocato una frana tra i comuni di Argegno e Colonno: per tale motivo resterà chiusa almeno fino a domani mattina la SS340 Regina, che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. La sede stradale è stata liberata ma è necessario prima mettere in sicurezza la parete rocciosa a monte della strada dove si trovano circa 200 metri cubi di materiale pericolante: i lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro ...

Maltempo Oristano : acqua non potabile a causa di pioggia e detriti : Le copiose precipitazioni di queste ultime 72 ore hanno creato complicazioni anche per quanto riguarda la potabilizzazione dell’acqua nell’oristanese. Piogge e detriti hanno infatti aumentato la torbidità dell’acqua nelle fonti che approvvigionano gli acquedotti di Abbanoa per Oristano e centri limitrofi. I tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Assl di Oristano e dall’ente gestore Abbanoa, hanno ...

Maltempo - allagamenti in Sardegna : chiusa la statale Sud occidentale Sarda : Anas rende noto che sulla SS126 Sud occidentale Sarda è chiuso in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) nella provincia di Carbonia-Iglesias. Le deviazioni sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. L'articolo Maltempo, allagamenti in Sardegna: chiusa la statale Sud ...

Maltempo a Ragusa - solo pochi interventi : L'ondata di Maltempo che si è abbattuta anche sulla provincia di Ragusa non ha fatto registrare grosse difficoltà. solo qualche intervento dei VV.F.

Maltempo Aosta - masso sulla strada : chiusa la regionale di Roisan : A causa della caduta di un masso sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico la strada regionale di Roisan tra la frazione Adret e il ponte di Batze, nei pressi del bivio per Valpelline. “Il masso caduto – ha spiegato il sindaco di Roisan, Gabriele Diemoz – è di oltre un metro cubo, ha attraversato la strada e si è fermato su un pianoro a valle lungo l’argine del Buthier”. Secondo quanto si è appreso la strada ...

Maltempo - sospeso conferimento rifiuti a Ragusa : A causa del forte vento si registrano nuovi disagi nella raccolta dei rifiuti a Ragusa. sospeso il conferimento a Cava dei modicani

Maltempo : domani 3 Maggio scuole chiuse a Ragusa e in altri Comuni [ELENCO] : domani scuole chiuse a Ragusa, Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina a causa delle previsioni meteo avverse: il bollettino della Protezione civile regionale parla di situazione di criticita’ gialla. la decisione e’ stata adottata dai sindaci dei quattro Comuni. A Vittoria gia’ da oggi, per il forte vento, era stata disposta la chiusura di cimiteri e villa comunale, e cosi’ sara’ anche domani. A Ragusa sospesi ...

Maltempo Sardegna : esonda torrente ad Alghero - chiusa strada : A causa dell’esondazione di un torrente, è stata chiusa al transito veicolare in via precauzionale la strada che collega la zona di Sant’Anna con Salondra, ad Alghero. Segnalate criticità anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese: sulla strada vicinale Salto Don Peppino è stato chiuso l’attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda torrente ad Alghero, chiusa strada sembra ...

Maltempo Piemonte - frana in Valsusa : 4 evacuati : Forte Maltempo da ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’area della Valsusa, dove una frana si è verificata a Bussoleno, nella località Campo Benello. E’ stata necessaria l’evacuazione di quattro allevatori che si preparavano a portare il bestiame in alpeggio. Strade allagate a Bussoleno con un’ auto bloccata nel sottopasso, poi chiuso. Il Maltempo è partito dalla media Valle e si è spostato via via verso ...

Maltempo Valle d’Aosta : rimane chiusa la SS26 a Verrès : Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès sembra essere ...