Maltempo | tornano il freddo e la neve | per il caldo bisogna aspettare ancora

Maltempo Trentino Alto Adige : tornano neve e freddo : Temperature in calo, piove a fondovalle, nevica intorno ai 1.500 metri: questa la situazione in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1.500 metri dove si registrano temperature prossime allo zero. La colonnina di mercurio è calata anche a fondovalle. A Bolzano e Trento si rilevano 12°C. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: tornano neve e freddo sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo - la bomba che arriva dal Nord Atlantico : non solo Maltempo - adesso tornano anche freddo e neve!!! : 1/22 ...

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e Maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - maggio inizia col Maltempo : tornano pioggia e freddo : Il mese di maggio inizia con un ciclone sull'Italia, che ha già portato precipitazioni e un calo di temperature in diverse zone dello Stivale. In Sardegna sono previsti...

Meteo : sole a Pasquetta in tutta Italia - ma da martedì tornano piogge e Maltempo : Il sole di Pasquetta da martedì 4 aprile sarà solo un ricordo. Da domani, infatti, un perturbazione di origine atlantica riporterà pioggia e freddo soprattutto al Nord e probabilmente le condizioni Meteo peggioreranno anche al Sud da giovedì in poi.Continua a leggere

Pausa del Maltempo - week end per la maggior parte soleggiato - domenica tornano perturbazioni a sud : Roma - L'ostico vortice depressionario, responsabile del maltempo invernale di questi giorni sull'Italia centro meridionale, tra venerdì e soprattutto sabato tenderà lentamente a esaurirsi tra il basso Adriatico e i Balcani. Tuttavia, secondo le ultime emissioni modellistiche pare ormai confermata una nuova perturbazione - in arrivo dal vicino Atlantico - la quale punterà il Mediterraneo occidentale per poi dirigersi ...

Maltempo : prima i temporali - poi tornano Buran e la neve : Allerta meteo nel Lazio da mezzanotte e per 18 ore per temporali. 'Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di ...

Breve tregua di primavera - da giovedì al Nord tornano Maltempo e Burian : Dopo due giorni piuttosto asciutti e primaverili, il tempo tornerà a peggiorare dalle prime ore di giovedì 15 marzo. Piogge via via più diffuse andranno ad interessare Piemonte, val d’Aosta e Liguria per poi portarsi dal pomeriggio sera verso il resto del Nord e il Centro. Sono attese precipitazioni molto forti o a carattere di nubifragio sulla ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sulla “Tempesta di San Giuseppe” : Maltempo shock Sabato 17 Marzo - poi tornano GELO e NEVE : 1/32 ...

Tregua del Maltempo - ma da sabato tornano pioggia e neve - la giornata peggiore domenica : Roma - Dopo la breve Tregua di metà settimana, nel corso del weekend il maltempo tornerà il protagonista con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Colpa di un'energica circolazione depressionaria in approfondimento sull'Europa occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione verso la nostra Penisola. Saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche centro settentrionali con fenomeni anche ...