Maltempo sulla Penisola con temperature in picchiata

Maltempo sulla Penisola - abbassamento delle temperature e torna la neve sulle Alpi : Roma - Un vortice depressionario di origine atlantica si è spinto dalla Francia al Mediterraneo centrale posizionandosi in queste ore tra Costa Azzurra e Liguria e accompagnando una perturbazione che agisce sull'Italia centro-settentrionale. L'aria fredda che alimenta il vortice ha determinato un brusco calo delle temperature, tanto da permettere alla neve di tornare ad imbiancare le Alpi a quote basse per il periodo. Ricoperte da ...

Maltempo - guasto sulla Roma-Sulmona : stop e ritardo treni : Disagi, oggi pomeriggio, sulla linea ferroviaria Roma – Sulmona, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 17.50 per un guasto tecnico provocato dal Maltempo che si è abbattuto sulla zona fra Marcellina, Palombara e la Valle Aniene. Tre convogli sono stati limitati nel percorso, mentre i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Attivati bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, dopo ...

Maltempo Piemonte : rimane chiuso per allagamento il tunnel sulla statale 20 : Anas comunica che permane la chiusura, a causa di un allagamento, del tunnel di Tenda, tra il km 108,700 e il km 111,900 della strada statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” in Piemonte. A causa delle intense e prolungate precipitazioni dei giorni scorsi, unite al contemporaneo scioglimento delle nevi, la falda presente all’interno dell’ammasso roccioso del Col di Tenda ha subìto un eccezionale aumento di livello ...

Maltempo - tragedia sfiorata in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

Maltempo Aosta - masso sulla strada : chiusa la regionale di Roisan : A causa della caduta di un masso sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico la strada regionale di Roisan tra la frazione Adret e il ponte di Batze, nei pressi del bivio per Valpelline. “Il masso caduto – ha spiegato il sindaco di Roisan, Gabriele Diemoz – è di oltre un metro cubo, ha attraversato la strada e si è fermato su un pianoro a valle lungo l’argine del Buthier”. Secondo quanto si è appreso la strada ...

Maltempo Molise : rami cadono sulla strada a Termoli - sfiorati bus e auto : Due grossi rami si staccano da un platano e cadono su via Molinello, strada del centro di Termoli che costeggia il parco comunale, solitamente molto trafficata. E’ accaduto oggi durante il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 15 sulla città, in quel momento stavano transitando alcune auto e un autobus che sono per puro caso non sono stati colpiti. I residenti della zona lamentano la mancata potatura degli alberi della zona, ...

Maltempo : allerta gialla sulla Sicilia fino a domani : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia valido fino alle 24 di domani, giovedì 3 maggio. Il Maltempo dovrebbe abbattersi sull'isola da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36ore. In particolare sono

Maltempo - allagamenti e case isolate in Sardegna. Stop a treni per due ore sulla Catania-Palermo : Tempo instabile in arrivo su tutta Italia. Previsti temporali e temperature in calo al centro nord a causa di un forte vortice di bassa pressione che sta attraversando la penisola, facendo iniziare ...

Maltempo : rovesci e temporali sulla Calabria : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell'Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, valido fino alle 24 di domani, venerdì 20 aprile.

Maltempo - masso caduto sulla sp49 : Valle Castellana isolata : E’ critica la situazione sulla sp 49 a Valle Castellana: sono isolate, da questa mattina, sia il capoluogo che diverse frazioni a causa della caduta di un grosso masso che ha bloccato la viabilità; inoltre in direzione Ascoli il transito non e’ praticabile per la chiusura del ponte di Cesano. “E’ una situazione già ampiamente denunciata – dichiara il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo – che ...

Meteo - domenica di Maltempo : in arrivo sulla penisola la “pioggia rossa” : Il vortice di bassa pressione e i forti venti hanno favorito il trasporto di sabbia dal deserto del Sahara all’Europa. Temperature in netto rialzo anche la prossima settimana.Continua a leggere

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia e arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

