Maltempo | stop per la pioggia ai lavori sulla strada Castelsardo 

Maltempo e freddo anomalo - il brusco stop della Primavera sull’Italia : addirittura NEVE in montagna! : 1/9 ...

Maltempo - guasto sulla Roma-Sulmona : stop e ritardo treni : Disagi, oggi pomeriggio, sulla linea ferroviaria Roma – Sulmona, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 17.50 per un guasto tecnico provocato dal Maltempo che si è abbattuto sulla zona fra Marcellina, Palombara e la Valle Aniene. Tre convogli sono stati limitati nel percorso, mentre i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Attivati bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, dopo ...

Maltempo Toscana - binari allagati : stop ai treni nel Senese : A causa del Maltempo e dell’esondazione di un torrente nel Senese sono rimasti allagati i binari della linea Fs tra Montepulciano e Sinalunga (Siena) e dalle 18 i treni sono bloccati su questa tratta. La circolazione ferroviaria procede comunque regolare da Siena a Sinalunga e tra Chiusi e Montepulciano: ma per superare la parte centrale della linea, tra Montepulciano e Sinalunga, e’ stato approntato un servizio sostitutivo di ...

Maltempo - allagamenti e case isolate in Sardegna. Stop a treni per due ore sulla Catania-Palermo : Tempo instabile in arrivo su tutta Italia. Previsti temporali e temperature in calo al centro nord a causa di un forte vortice di bassa pressione che sta attraversando la penisola, facendo iniziare ...

Maltempo : il fiume Po sale di 2 metri in 24 ore per la pioggia no stop : 1/4 ...

Stop alla pausa primaverile - torna il Maltempo sulla Penisola : Roma - Il temporaneo promontorio anticiclonico, garante di una Pasquetta soleggiata un po' su tutta l'Italia, nel corso dei prossimi giorni verrà eroso da una nuova perturbazione atlantica che tra martedì e giovedì porterà un nuovo peggioramento sull'Italia. Una nuova circolazione di bassa pressione in approfondimento sulla Gran Bretagna estenderà infatti la sua influenza alla nostra Penisola. Interessate ...

Maltempo : stop ai collegamenti fra Termoli e le isole Tremiti : Interrotti oggi i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave Isola di Capraia è rimasta in banchina rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e vento di nord est spirante forza 8. I pescherecci della flottiglia sono rientrati quasi tutti in ...

Maltempo e neve in Usa - stop molti voli : 11.27 Sono quasi 2300 i voli cancellati da e per New York, Philadelphia e Boston a causa della sferzata di Maltempo che colpirà la costa est statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve. Secondo le previsioni,ad essere colpite con più durezza saranno le aree di Washington e New York, dove sono attesi fino a 25 cm. di neve ma anche Boston e Philadelphia. Interessati dal Maltempo 70 milioni di persone.Intanto il sindaco di New ...

Stop al sole di primavera - torna il Maltempo : allerta gialla : Un'allerta meteo gialla è prevista per domani, 20 marzo, in buona parte della Sicilia. La nota della Protezione Civile. Ecco dove.

Maltempo - Arpa Veneto : stop alla neve nel pomeriggio : La primavera fatica ad arrivare quest’anno, questa mattina si è rivista la neve su buona parte della pianura veneta, la seconda volta in questo mese dopo l’episodio del 1° marzo. Nella giornata di domenica 18 hanno infatti cominciato ad affluire nuovamente correnti molto fredde da nord-est richiamate da un sistema depressionario formatosi sull’alto Tirreno. Nella notte/primo mattino di lunedì 19 precipitazioni estese hanno ...

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsioni per il resto della settimana. Fino a sabato non sono previste ulteriori precipitazioni, salvo un temporaneo e modesto episodio sulle zone prealpine nella seconda parte di martedì. Le temperature massime si manterranno ben al di sotto della media stagionale (che

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Negli anni precedenti, altri episodi si registrarono il 2-3 marzo 2011, con al più locali lievi accumuli, il 9-10 marzo 2010 con accumuli molto irregolari tra 0 e 20 cm circa, specie lungo la costa dove si registrarono anche 10-15 cm circa e il 2-3 marzo 2005, episodio tr

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - La primavera fatica ad arrivare quest’anno, questa mattina si è rivista la neve su buona parte della pianura veneta, la seconda volta in questo mese dopo l’episodio del 1° marzo. Nella giornata di domenica 18 hanno infatti cominciato ad affluire nuovamente correnti mol

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) – La primavera fatica ad arrivare quest’anno, questa mattina si è rivista la neve su buona parte della pianura veneta, la seconda volta in questo mese dopo l’episodio del 1° marzo. Nella giornata di domenica 18 hanno infatti cominciato ad affluire nuovamente correnti molto fredde da nord-est richiamate da un sistema depressionario formatosi sull’alto Tirreno. Nella notte/primo mattino di ...