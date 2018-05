Maltempo Rieti | fiocchi di neve sul monte Terminillo

Maltempo Rieti : chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” : Anas comunica che la strada statale 4 ”Via Salaria” è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all’interno della galleria ”Colle Giardino”. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. L'articolo Maltempo Rieti: chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” ...