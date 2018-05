Maltempo | la neve sorprende le Dolomiti e il Terminillo FOTO

Maltempo - neve nel Nuorese : accesi i termosifoni nelle scuole : Temperature invernali nel Nuorese dove la neve ha fatto capolino sulle montagne del Gennargentu. I fiocchi bianchi si sono visti soprattutto nei paesi come Fonni e Desulo, dove stamattina si registravano 5 gradi. Temperature che scendono vicino allo zero sul promontorio del Bruncuspina a 1.800 metri, le cui cime sono state imbiancate nella notte da una spruzzata di neve che ha toccato anche la provinciale che da Fonni sale verso la montagna. La ...

Maltempo Rieti : fiocchi di neve sul monte Terminillo : neve sul monte Terminillo (Rieti): a seguito del crollo delle temperature delle ultime ore, un manto bianco ricopre il centro abitato della stazione sciistica del Reatino. Nel versante nord di Terminillo, a quota 1900 metri, sono ancora presenti circa 2 metri di neve. L'articolo Maltempo Rieti: fiocchi di neve sul monte Terminillo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino Alto Adige : tornano neve e freddo : Temperature in calo, piove a fondovalle, nevica intorno ai 1.500 metri: questa la situazione in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1.500 metri dove si registrano temperature prossime allo zero. La colonnina di mercurio è calata anche a fondovalle. A Bolzano e Trento si rilevano 12°C. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: tornano neve e freddo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : neve in Valtellina e Valchiavenna : In Valtellina e Valchiavenna è tornata la neve, sopra i 1500-1800 metri. Oggi pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate in quota con le cime avvolte dalle nebbie. Crollo ovunque delle temperature, con almeno 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Un clima decisamente autunnale e non di primavera avanzata come un paio di settimane fa. E in serata parecchi camini e stufe a legna e pellet delle case, anche sul fondovalle, accesi per ...

Maltempo e freddo anomalo - il brusco stop della Primavera sull’Italia : addirittura NEVE in montagna! : 1/9 ...

Maltempo - ciclone islandese sull'Italia : neve a Sestriere - : arrivata nel weekend la seconda perturbazione del mese di maggio che proviene dal Nord Europa. Instabilità, temporali e temperature sotto le medie. In Piemonte torna a nevicare - LE PREVISIONI

Maltempo - ciclone islandese sull’Italia : neve a Sestriere : Maltempo, ciclone islandese sull’Italia: neve a Sestriere È arrivata nel weekend la seconda perturbazione del mese di maggio che proviene dal Nord Europa. Instabilità, temporali e temperature sotto le medie. In Piemonte torna a nevicare - LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo Francia : fino a 50 cm di neve in montagna e temperature invernali a poco più di un mese dall’estate : A poco più di un mese dall’estate, 3 dipartimenti del sud-est della Francia sono stati posti sotto allerta arancione oggi, 14 maggio, a causa del rischio di neve e ghiaccio: si tratta di Lozère, Alta Loira e Ardèche. Su questi dipartimenti si attendono accumuli di neve di 5-10 cm intorno ai 1.000 metri di altitudine, fino a 30 cm sui 1.100 metri. La Francia è al contrario in questi giorni: mentre il tempo è relativamente mite al nord, il sud è ...

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

Maltempo sulla Penisola - abbassamento delle temperature e torna la neve sulle Alpi : Roma - Un vortice depressionario di origine atlantica si è spinto dalla Francia al Mediterraneo centrale posizionandosi in queste ore tra Costa Azzurra e Liguria e accompagnando una perturbazione che agisce sull'Italia centro-settentrionale. L'aria fredda che alimenta il vortice ha determinato un brusco calo delle temperature, tanto da permettere alla neve di tornare ad imbiancare le Alpi a quote basse per il periodo. Ricoperte da ...

Maltempo - piogge torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

Allerta Meteo Piemonte - forte Maltempo con grandine e neve su tutta la Regione : Forti temporali, con grandine e vento forte, in molte aree del Piemonte: resta per almeno 36 ore dalla Valsesia alle valli cuneesi e in tutte le pianure. Il piu’ colpito, finora, e’ stato il Pinerolese: allagamenti a Bibiana, al confine con la provincia di Cuneo. In quella zona della Regione la rete Arpa ha registrato nelle ultime 24 ore 78 millimetri di pioggia a Luserna S.Giovanni (Torino), 75 a S.Martino Chisone (Torino). In ...

Previsioni Meteo - la tempesta che arriva dall’Atlantico : Lunedì 14 e Martedì 15 forte Maltempo - freddo e neve! : 1/26 ...

Previsioni Meteo - la bomba che arriva dal Nord Atlantico : non solo Maltempo - adesso tornano anche freddo e neve!!! : 1/22 ...