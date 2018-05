Maltempo | Confagricoltura Treviso | produzione frutta flagellata dalle piogge

liberoquotidiano

: Forte ondata di maltempo sul Cuneese - Confagricoltura : Forte ondata di maltempo sul Cuneese - Teleradioerre : Danni maltempo, Confagricoltura chiede stato di calamità: -

(Di martedì 15 maggio 2018), 15 mag. (AdnKronos) - L’anno scorso la siccità, quest’anno i campi sott’acqua a causa dei continui acquazzoni e le grandinate. Un’altra stagione che non parte bene per i frutteti del Trevigiano, che stanno soffrendo molto a causa degli sbalzi termici e delle bombe d’acqua. “Si era partiti c