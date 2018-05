Maltempo Abruzzo | trasmessi gli elenchi danni del 2013 e 2015

Abruzzo - fondi di emergenza per il Maltempo di gennaio 2017 : accreditati 11 - 2 milioni : Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto l’accredito di 11.268.160, in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio abruzzese a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, a valere sulle ulteriori risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 20 dicembre 2017. Si legge in una nota della Presidenza della Giunta regionale. “Sommati – ...

Maltempo Abruzzo : a Crognaleto è emergenza idrogeologica : Il Maltempo in Abruzzo ha causato diversi danni. Strade provinciali per Alvi, Poggio Umbricchio, Macchia Vomano, Cervaro e San Giorgio compromesse da frane e smottamenti. Sotto osservazione Contrada di Vallocchio, per la quale si sta valutando l’eventuale evacuazione degli abitanti a causa della piena del vicinissimo fiume Vomano: le criticità già presenti nel territorio di Crognaleto, in provincia di Teramo, per eventi sismici e ...

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Maltempo Abruzzo : strade impraticabili a Valle Castellana : “Le condizioni delle provinciali che insistono sul territorio di Valle Castellana continuano ad essere la vergogna di tutta la nostra provincia, con le strade che alle prime piogge iniziano a franare, a chiudersi ed a diventare impraticabili con le normali vetture, lasciando il territorio spezzato a meta’ in diversi punti e rendendo la viabilita’ una vera e propria odissea per i nostri cittadini“: lo denuncia il sindaco ...

Maltempo Abruzzo : ambulanza finisce fuori strada - illesi gli occupanti : Un’ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo (Chieti) è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio (Chieti) alla fondovalle Sinello. I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c’erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti a Montesilvano - chiusi sottopassi : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo sta determinando criticità anche a Montesilvano: segnalati allagamenti e disagi. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro le idrovore della Protezione civile locale e regionale. chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro. Il Comune raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di osservare ...

Maltempo Abruzzo : forti piogge - allagamenti lungo la costa : forti piogge stanno interessando Abruzzo dalla notte: si segnalano disagi in particolare lungo la costa dove si segnalano allagamenti di sottopassi e scantinati, soprattutto a Pescara, Montesilvano e nel Teramano. Il Centro Funzionale d’Abruzzo ricorda che stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore, per il ...

Allerta Maltempo - in arrivo sull'Abruzzo - forti venti e nevicate a bassa quota : L'Aquila - Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedì 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull'Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ...

Maltempo Abruzzo : pioggia - neve e mareggiate : pioggia e vento a Pescara, con il fiume ‘sorvegliato speciale’ e mareggiate; neve a L’Aquila dove oggi le scuole sono chiuse, ad Avezzano ed a Chieti alta; nevischio anche nel Teramano a quote collinari relativamente basse. Nel Vastese nevica a Schiavi d’Abruzzo, Castiglione, Torrebruna dove gli spazzaneve sono in azione ma al momento non si registrano particolari disagi. Disagi sulla Trignina ma nella parte al confine ...