Maltempo | 1 6 milioni di euro per la viabilità provinciale nel savonese

Abruzzo - fondi di emergenza per il Maltempo di gennaio 2017 : accreditati 11 - 2 milioni : Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto l’accredito di 11.268.160, in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio abruzzese a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, a valere sulle ulteriori risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 20 dicembre 2017. Si legge in una nota della Presidenza della Giunta regionale. “Sommati – ...

Maltempo - grandinata nel Beneventano : danni alle colture per 30 milioni : Per una grandinata di un’ora i danni alle colture tra la Valle Caudina e la Valle Telesina si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. E’ una prima stima di Coldiretti su quanto rilevato questa mattina nel corso di un sopralluogo nei comuni di Sant’Agata de’ Goti, Castelvenere, Solopaca e Guardia Sanframondi, zone gia’ colpite duramente dall’alluvione dell’ottobre 2015 e che a fatica cercavano di ...

Maltempo Emilia-Romagna : dal governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Maltempo : oltre 400 milioni di danni all’agricoltura nel 2018 : Dalla Sardegna alla Campania grandine, vento e pioggia hanno colpito a macchia di leopardo danneggiando campi di grano e pomodoro, vigneti e uliveti, frutteti e ortaggi. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha investito in particolare il sud Italia in un 2018 dal clima impazzito che dall’inizio anno ha già provocato danni all’agricoltura per oltre 400 milioni di euro. Problemi – sottolinea la ...

Maltempo Basilicata : dalla Regione 6 milioni per i danni della neve di gennaio : La Regione Basilicata metterà a disposizione sei milioni di euro per i danni causati dalle nevicate e dal gelo dello scorso gennaio: lo ha reso noto l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Braia, precisando che si tratta di “un’operazione resa possibile perché abbiamo per tempo programmato e previsto la misura 5.2 del Psr 2014-2020, e la Basilicata è tra le poche regioni d’Italia ad averla messa in campo e che ...

Maltempo Piemonte : stanziati 2 - 7 milioni a favore delle aziende agricole colpite nel 2014/2015 : La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giorgio Ferrero, ha stanziato 2,7 milioni di euro a favore delle aziende agricole le cui strutture sono state danneggiate dalle calamità naturali nel 2014 e nel primo trimestre 2015. Le risorse provengono dal Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura, e vengono assegnate sulla base delle domande di risarcimento (presentate dalle aziende e controllate dai ...

Maltempo Sardegna : 4.7 milioni per i territori colpiti dall’alluvione 2013 : Saranno più di 4,7 milioni di euro le risorse residue messe a disposizione dei Comuni di Olbia, Padru, Galtellì e delle Province di Sassari e Nuoro per nuovi interventi di ricostruzione per i danni dell’alluvione 2013. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha infatti dato il via libera al Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza, approvato lo scorso marzo in Giunta, un’azione necessaria per superare la ...

Maltempo : dalle serre al grano - milioni di danni nei campi : dalle serre spazzate via dal forte vento al grano distrutto dalla grandine, fino alle frane, ammontano a milioni di euro i danni causati nei campi dall’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola, mentre la pioggia continua a impedire le semine mettendo a rischio le colture estive. Ad affermarlo è la Coldiretti sulla base di un monitoraggio sul territorio degli effetti delle precipitazioni che stanno colpendo le ...

Maltempo - Emilia-Romagna : piano da 5 - 2 milioni per il ripristino delle strade : Un piano da cinque milioni e 250.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade della Romagna – sia in pianura che in montagna – alla luce dei danni provocati alla rete viaria dal Maltempo degli scorsi mesi. A stilarlo e a mettere a disposizione le risorse e’ la Regione il cui presidente, Stefano Bonaccini ha presentato il dettaglio degli investimenti a Cesenatico in un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

Maltempo - Cia : milioni di danni nei campi - ora non disperdere acqua : In due settimane è caduta dal cielo oltre un quarto dell’acqua precipitata nel corso di tutto il 2017 in Italia. Quello che adesso è un grosso problema dovrà però diventare risorsa, per fronteggiare la stagione di siccità nei campi coltivati. A sostenerlo la Cia-Agricoltori Italiani che continua a monitorare le realtà territoriali per verificare l’entità dei danni economici nelle aziende. L’eventuale mancanza d’acqua nel periodo estivo, infatti, ...

Il Maltempo è benvenuto al Sud : negli invasi ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua : La precipitazioni di primavera sono attese al sud dove nei principali invasi ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua, piu’ di 1/3 in meno rispetto allo scorso anno e non è quindi ancora scongiurato il rischio siccità. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti su dati Anbi diffusi in occasione dell’ondata di maltempo che si è estesa alle regioni meridionali. La pioggia – sottolinea la Coldiretti – è importante per ...

Maltempo - frane e dissesti in Emilia Romagna : da febbraio 115 milioni di danni : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. Richiesta formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni, Province, Servizi tecnici regionali, Consorzi di ...

Maltempo : 1500 milioni di m³ di acqua negli invasi del Sud Italia - 1/3 in meno rispetto allo scorso anno : Nei principali invasi del sud Italia ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua, piu’ di 1/3 in meno rispetto allo scorso anno e non è quindi ancora scongiurato il rischio siccità. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti su dati Anbi diffusi in occasione dell’ondata di Maltempo che si è estesa alle regioni meridionali. Le precipitazioni invernali – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le riserve ...