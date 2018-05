Malagò ' Mancini si farà voler bene'

Malagò : “Mancini ct? Apprezzo voglia di mettersi in discussione” : “Mancini ct? La prima cosa l’ha fatta, si è messo in discussione: mi è piaciuto l’approccio e il modo in cui ha rinunciato a due anni di mega-contratto in Russia”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla scelta di Roberto Mancini quale prossimo ct dell’Italia. “E’ dimostrato che ha la volontà di rinunciare a qualcosa di significativo dal punto di vista del portafoglio per mettersi ...