Mail che imbarazzano Marchionne E i rischi legali salgono a 4 | 5 mld Fca in attesa del

Inviare file di grandi dimensioni (anche per e-Mail) : Inviare file di grandi dimensioni presenta sempre dei problemi intrinseci che spesso non è facile risolvere di getto. Quando si ha la necessità di condividere con qualcuno documenti di grandi dimensioni, video o raccolte d’immagini utilizzare la mail può portare delle limitazioni non di poco conto. Proprio per questo motivo oggi vedremo alcuni metodi per Inviare file di grandi dimensioni senza impazzire o cercare soluzioni chissà quanto ...

Gmail - la webMail che si autodistrugge : Roma - Nel corso delle prossime settimane, Google ha pianificato l'implementazione di un nuovo design per Gmail: una delle webmail più popolari al mondo si rifà il trucco dopo ben sette anni dall'ultimo upgrade, e a quanto pare oltre alla nuova grafica ci saranno anche funzionalità avanzate non proprio comuni per le comunicazioni via posta ...

Bologna - si ferma anche Orsolini - vicini al rientro Helander e DzeMaili : L'esterno fermato da un affaticamento, sulla via del recupero il difensore svedese e il mediano svizzero

La nuova app GMail vi permette di impostare “promemoria” per specifiche eMail : L'applicazione Gmail per Android ha raggiunto la versione 8.4.8.193578708 implementando un'interessante novità già in rollout su diversi dispositivi! L'articolo La nuova app Gmail vi permette di impostare “promemoria” per specifiche email proviene da TuttoAndroid.

Usa - Gmail : “Arrivano le Mail che si autodistruggono” : Gmail si rinnova. Dopo gli ultimi aggiornamenti nel 2011, l’azienda ha annunciato una serie di nuovi strumenti che aiuteranno le societa’ private a trattare informazioni sensibili, ma che saranno poi a disposizione di tutti gli iscritti. Tra le grandi novita’, quella della email che si “auto-distrugge”. L’opzione si chiama “modalita’ confidenziale” e permettera’ di impostare, prima di ...

EMail marketing : come assicurarci che il messaggio arrivi nella inbox e venga letto : Uno dei modi migliori per far conoscere il proprio brand è quello di avviare una buona campagna di emil marketing. Il primo passo è sicuramente quello di aumentare sempre di più il numero di contatti a cui inviare le informative ma anche con un buon numero di indirizzi e-mail, il rischio è quello di finire nello spam e di raggiungere così un numero basso di utenti. Vediamo insieme i consigli per entrare nella inbox e raggiungere così il giusto ...

Su GMail sono in arrivo i messaggi che si autodistruggono : Questo messaggio si autodistruggerà fra 5… 4… Ci sono novità interessanti nel futuro prossimo di Gmail. La piattaforma di posta più usata al mondo è alla vigilia di un cambio di look radicale anticipato nei giorni scorsi da alcune voci di corridoio, eppure, secondo ulteriori e ancora più recenti indiscrezioni, quello esteriore non sarà l’unico aspetto a uscire stravolto dalle modifiche che gli ingegneri Google hanno in mente. ...

Truffe Unicredit - Intesa San Paolo e altre banche - sotto attacco clienti con sms e eMail. E diverse riuscite : Continuano senza tregua le Truffe, una vera e propria ondata e sono sempre più particolari e sofisticate..

Consip - Marroni consegna ai pm le Mail con Lotti. Che replica : “Sulla stampa ricostruzioni fantasiose” : Luigi Marroni vuole dimostrare che le sue accuse contro Luca Lotti non sono frutto di una vendetta e che tra loro intercorrevano ottimi rapporti, almeno fino a quando raccontò ai carabinieri del Noe della fuga di notizie che lo aveva indotto a bonificare l’ufficio. Per questo l’ex amministratore di Consip consegnerà ai pm decine e decine di mail: tutte quelle scambiate in due anni con l’allora sottosegretario poi promosso ministro ...

Russiagate - Daily Beast : “Hacker che rubò le Mail ai democratici è una spia russa” : Guccifer 2.0., l’hacker solitario che si vantò di aver fornito a Wikileaks le email rubate al Partito democratico durante l’ultima campagna presidenziale e che comunicò con l’allora consigliere di Trump Roger Stone, sarebbe un ufficiale del Gru, lo spionaggio militare russo. Lo avrebbe accertato il team del procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate, secondo quanto rivela il Daily Beast. L'articolo Russiagate, Daily Beast: ...

Perché Cambridge Analytica fa crollare Facebook in Borsa/ Alexandr Kogan in una eMail : "Non sono una spia" : Cambridge Analytica, crollo di Facebook alla Borsa di Wall Street a causa del coinvolgimento nello scandalo dei Big Data: ombre sul voto americano e sulla Brexit. UK, "pronte indagini"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:41:00 GMT)

Perché le eMail potrebbero sopravvivere a tutte le app di messaggistica : “È una cosa da computer, come una lettera elettronica”. Poche parole con le quali Lenny Leonard cercava di spiegare a Homer Simpson che cosa fosse una email. Era il dicembre del 2000, il fortunato cartone animato ambientato a Springfield dedicava una puntata al computer, e in giro non esisteva quasi nulla – parliamo di tecnologia - di quanto oggi ci sembra scontato. Niente Whatsapp, zero social network, e sul lavoro ...

«Maila se n’è andata. Grazie ai colleghi che mi hanno permesso di starle accanto» : «Mi descriveva come un vero supereroe, ma io devo essere sincero, non sarei mai riuscito a essere Iron Man se non avessi avuto alle spalle tutti gli Avengers ad aiutarmi: suo padre, sua mamma, suo fratello, i suoi nonni, i suoi zii e tutti quelli che ci hanno supportato. Tutti siamo stati pronti a sacrificare qualcosa per lei, senza che lo chiedesse, perché lei aveva questo potere. Non riuscivi a non amarla». Così Valentino Basile ...