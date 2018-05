MAGLIA CON SCRITTA SESSISTA | LUIGI FAVOLOSO Cosa c' era scritto? L' appello di Luxuria

Messi : “vedere Neymar con la MAGLIA del Real Madrid sarebbe terribile” : Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid “sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona“. A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi. “Con noi ha vinto titoli importanti, Champions e Liga, sarebbe un duro colpo per tutti, un colpo molto forte anche perché rinforzerebbe il Real. Ci ho parlato e sa cosa penso”, ha detto l’asso argentino al canale ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Elia Viviani conferma la MAGLIA ciclamino - Simon Yates in azzurro : Non cambiano le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della decima tappa, la Penne-Gualdo Tadino. Elia Viviani conserva la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva anche l’azzurra dei GPM oltre a quella rosa. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – ...

Juventus - contro il Verona la nuova MAGLIA della stagione 2018-19 : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto il settimo Scudetto consecutivo, il 34esimo della gloriosa storia bianconera e sabato pomeriggio, ore 15 all'Allianz Stadium, festeggerà la conquista del ...

I peccati di gioventù di Roberto Mancini con la MAGLIA azzurra : Con la firma apposta ieri sul contratto che lo legherà alla Nazionale fino al 2020 , Roberto Mancini chiude un cerchio e ne apre un altro. Infatti, durante la sua carriera da calciatore, il nuovo c.t. ...

La Juventus svela la MAGLIA 2018/19 : strisce bianconere più larghe : A due giorni dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo, Juventus presenta oggi il nuovo Home Kit per la stagione 2018/19. L'articolo La Juventus svela la maglia 2018/19: strisce bianconere più larghe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caserta - tre manichini con la MAGLIA del Napoli impiccati a un ponte : manichini con la maglia del Napoli impiccati: così qualche imbecille ha pensato bene di festeggiare lo scudetto della Juventus nella città di Mondragone, in provincia di Caserta.Uno sfottò che travalica i limiti del buongusto e sfocia direttamente nella violenza, in una concezione del tifo che di sportivo ha ben poco. Nella notte successiva alla conquista del settimo titolo consecutivo da parte dei bianconeri qualche buontempone ha pensato bene ...

C’è un altro Renzi pronto a scendere in campo. Con la MAGLIA del Genoa : C’è un altro Renzi che in queste ore sta salendo alla ribalta e anche in questo caso si parla di una discesa in campo e di una personalità forte. Da vero leader. Il Secolo XIX ha raccontato le vicende che riguardano il primogenito di Matteo, Francesco, che ha terminato con successo un provino con il Genoa Calcio. Attaccante, classe 2001, il giovane Renzi si è già distinto con la maglia dell’Affrico, ...

Giro d'Italia : Simon Yates conserva la MAGLIA rosa dopo l'ottava tappa : Montevergine di Mercogliano - Il britannico Simon Yates ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale, dopo l'8/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Praia a Mare , ...

Brindisi - in giro con una MAGLIA CON la scritta “pusher” possedeva davvero droga : arrestato : L'uomo, di 33 anni, con la sua maglietta “pusher” alla guida di una Alfa Romeo 147 si aggirava per le strade della città. Una volta fermato da una pattuglia dei carabinieri ha mostrato subito segni di nervosismo destando sospetti che si sono uniti all'odore di hashish e marijuana che arrivava dal veicolo.Continua a leggere

Manchester City - presentata la MAGLIA 2018-2019 : confermato l’azzurro cielo : maglia Manchester City 2018-2019. Conquistata la Premier League con una vera e propria cavalcata trionfale, il Manchester City guarda già al futuro e ha presentato la nuova maglia che sarà indossata dai giocatori di Guardiola nella stagione 2018-2019. Nike, sponsor tecnico dei “Citizens”, ha deciso di non fare grandi rivoluzioni nella realizzazione della casacca, che […] L'articolo Manchester City, presentata la maglia ...

Roma - la nuova MAGLIA 2018-2019/ Foto - l’esordio contro la Juventus - è ispirata agli antichi romani : Roma, la nuova maglia 2018-2019, Foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi Romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:41:00 GMT)

BASKET NBA/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa MAGLIA" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)

Roma domenica in campo con nuova MAGLIA : ANSA, - Roma, 11 MAG - domenica sera, contro la Juventus, la Roma scenderà in campo all'Olimpico con la nuova maglia che indosserà nella stagione 2018-19. Il concept della divisa Nike riprende un ...

Roma - ecco la nuova MAGLIA : esordirà già nel match contro la Juve (FOTO) : Roma, ecco LA nuova maglia- La Roma ha svelato in anteprima la nuova maglia in vista della prossima stagione. nuova maglia che farà il suo esordio già domenica sera nel match dell’Olimpico contro la Juventus. Confermato la tradizione.maglia giallorossa con una fantasia che riprende “l’armatura” dei vecchi gladiatori. maglia, come noto, arricchita anche dal nuovo […] L'articolo Roma, ecco la nuova maglia: esordirà ...