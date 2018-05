Mafia | Scu | arrestati padre e figlio

Scampia - vandali scrivono " Mafia " sul pavimento di una scuola. FOTO : Scampia , vandali scrivono "mafia" sul pavimento di una scuola. FOTO Blitz vandali co nella notte tra il 9 e il 10 maggio in un istituto del quartiere napoletano: alcuni sconosciuti hanno messo a soqquadro aule e uffici, imbrattando gli ambienti con tempere e pittura. Ancora da stabilire cosa sia stato sottratto. LA ...

La Mafia uccide solo d'estate 2 - diretta prima puntata : il primo giorno di scuola per Pia : -Di seguito, il liveblogging della puntata del 26 aprile 2018 de La mafia uccide solo d'estate 2- [live_placement]Secondo capitolo per La mafia uccide solo d'estate , la fiction di Raiuno tratta dall'omonimo film di Pif che torna da oggi, alle 21:25, per sei prime serate e dodici episodi, Anche in questo caso, le avventure della famiglia Giammaresi, ambientate alle fine degli anni Settanta, servono a raccontare una difficile pagina di Storia ...

Trattativa Stato- Mafia - i punti che rimangono oscuri : l’ultima intervista di Borsellino - stragi ’93 - mandanti a volto coperto : C’è la nuova indagine sulle stragi del 1993 , quella riaperta dalla procura di Firenze per indagare su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. E l’ultima intervista di Paolo Borsellino , che due giorni prima della strage di Capaci parlava dei rapporti tra il leader di Forza Italia, il suo storico braccio destro e Vittorio Mangano. Ci sono le intercettazioni in carcere del boss Giuseppe Graviano, registrato mentre parla di una ...

Trattativa Stato-Mafia - ora verità sulla morte dei nostri figli dopo 25 anni di scuse : “[…] ai vertici di Cosa nostra era arrivata come una Trattativa avviata ed arenata. Questo – non solamente questo, certo, ma anche questo – ha comportato una decisione i cui risultati sono negli atti di questo processo”. Così disse nel 1998 il pm Gabriele Chelazzi durante la requisitoria per le stragi del 1993, primo dibattimento. Non aveva ancora in mano sentenze passate in giudicato né c’era ancora stata la tanto ...