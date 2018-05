M5s-Lega | si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita Martina ' Paralisi

Sondaggi elettorali : la Lega sfonda il muro del 25% e si avvicina al M5s - crolla Fi : Gli ultimi Sondaggi mostrano la continua ascesa della Lega che supera il muro del 25%, avvicinandosi al MoVimento 5 Stelle, in leggero calo al 32,1%. crolla Forza Italia sotto il 10%, stabile il Pd al 19%. Gli intervistati, inoltre, hanno un giudizio positivo sulla nascita del governo M5s-Lega pur prevedendo che questo esecutivo non possa durare per cinque anni.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - Salvini all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza”. Il programma si allunga a 39 pagine : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

Confindustria avverte Lega-M5s : "Ma non tocchino il Jobs act" : ...all'economia ma ora è presto per dirlo - ha detto a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda - bisognerebbe entrare nel merito dei programmi e capire gli effetti sull' economia ...

Governo - Delrio : “I partiti riconsiderino la proposta di Mattarella”. Martina : “M5s e Lega dicano se hanno fallito” : “M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di Governo è fallita”. Lo dice il reggente del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, afferma: “Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica ...

Infrastrutture - ecco le grandi opere su cui Lega e M5s cercano l'intesa : Matteo Salvini a caccia di un compromesso difficile con un Movimento grillino da sempre contrario a tutti i grandi cantieri aperti nel nostro Paese

Le "invasioni barbariche" di Lega e M5s - secondo il Financial Times : Il quotidiano finanziario britannico, preoccupato per la politica italiana in via di definizione, punta il dito su posizioni e proposte delle due forze riguardo ai migranti, flat tax, reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero. Oltre a elencare ...

M5s-Lega - Borgonovo vs Migliore (Pd) : “Governo? E’ Mattarella a tirarla per le lunghe - così logora i populisti” : Scontro serrato a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo sullo stallo di governo. Il giornalista accusa il presidente della Repubblica: “Mattarella ha preso molto tempo. Andate a vedere il calendario con tutte le tempistiche scelte dal presidente, noi lo abbiamo pubblicato su La Verità“. “Ma che stai dicendo?”, insorgono all’unisono ...

Davide Faraone e Governo Lega-M5s : “docenti rimpiangeranno Buona Scuola” : Secondo Davide Faraone (PD), noto esponente politico ed ex delfino di Matteo Renzi in Sicilia, ben presto tutti i docenti rimpiangeranno la Buona Scuola; a partire dall’assunzione di massa del 2015. In qual periodo, ricordiamo, i docenti precari immessi in ruolo (ma deportati al nord) furono ben 180mila. Davide Faraone critico sul prossimo Governo giallo […] L'articolo Davide Faraone e Governo Lega-M5S: “docenti rimpiangeranno Buona ...

Fonti M5s - contratto per governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Contratto M5s-Lega - divisi su Ue : Fra questi vi sarebbe però la revisione dei trattati Ue e anche i costi della politica. Per quanto riguarda le politiche europee, viene riferito, entrambi i partiti puntano a chiedere modifiche ma vi ...

Martina a M5s-Lega : basta perdere tempo : 15.52 "M5S e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita". Così il segretario reggente del Pd Martina, in conferenza stampa al Nazareno, sottolineando: è una "inaccettabile paralisi per l'Italia". Martina invita a riconsiderare "l'unica proposta seria sul tavolo", che, dice, è quella di Mattarella.E annuncia: siamo comunque "pronti a dare ...

L'Ue avverte Lega e M5s su migranti e debito : ... 'Speriamo' che col nuovo governo in Italia 'non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria', afferma Dimitris Avramopoulos. E il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis ...

Governo Lega M5s a rischio : distanze su Immigrazione e Unione Europea : Tutto cambia nel giro di poche ore: il Governo Lega M5S sembrava cosa ormai fatta, ma chi si aspettava il nome del premier già in serata dopo l’incontro tra i due partiti e il Presidente Mattarella, dovrà attendere a lungo, forse in eterno. La trattativa, infatti, non procede spedita come qualcuno poteva immaginare. L’ipotesi Governo Lega M5S potrebbe saltare da un momento all’altro se non viene trovato un accordo solido. Non tanto per il nome ...