M5s-Lega | si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita Atteso nuovo faccia a

Governo : riprende tavolo M5s-Lega - avanti tutto il giorno : Al fulcro dell'impasse, al di là della scelta tra una figura tecnica o politica, c'è tuttavia lo scontro su chi, tra M5S e Lega, avrà lo scettro di comando del Governo Jamaica. Un nodo sul quale pesa,...

Governo Lega-M5s - Ue in pressing "Non cambi politica sui migranti" "E mantenete la rotta sul deficit" : Bruxelles in pressing sul possibile Governo Lega-M5s: "La politica sui migranti dell'Italia? Meglio non cambi". E sui conti pubblici: "Roma mantenga la rotta sulla riduzione del deficit" Segui su affaritaliani.it

Riforma Pensioni - per Lega e M5s via legge Fornero - sì a quota 100 e quota 41 : La tematica forte che ha unito fin da subito Lega e Movimento 5 Stelle è stata, senza ombra di dubbio, la dura opposizione nei confronti della legge Fornero per quel riguarda la Riforma Pensioni, approvata nel 2011 dal Governo Monti. (Leggi chi votò a favore della Riforma Fornero). La Lega di Matteo Salvini, durante tutta la campagna elettorale, ha chiesto più volte di abolirla, parlando espressamente di “infame legge Fornero”. Il Movimento 5 ...

Riprende tavolo M5s-Lega - avanti tutto il giorno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo - alla Camera riprende tavolo M5s-Lega. La Ue : «L’Italia non cambi sui migranti» : Al momento non ci sono i leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Senatori e deputati stanno arrivando alla spicciolata. Il leader della Lega su Twitter: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo - accordo lontano : M5s e Lega chiedono tempo : Ancora distanza sui programmi tra M5S e Lega, a partire da immigrazione ed Europa. "Il Governo parte se si possono fare cose. Il centrodestra rimane unito, o si parte o ci salutiamo", l'ultimatum di ...

M5s-Lega - l'accordo è in salita : governo Salvini-Di Maio sull'orlo di una crisi di nervi : E' ripartito a Montecitorio il tavolo tecnico sul programma di governo tra M5s e Lega, un nuovo incontro per limare la bozza di contratto per il cosiddetto "...

M5s-Lega - riparte il tavolo tecnico. Salvini : serve pazienza : «serve pazienza, concretezza e anche fortuna». Il leader della Lega Matteo Salvini commenta con un tweet questi giorni di trattativa per il governo. Per ora fra la Lega e il M5S non...

Governo. Al via nuovo tavolo tecnico M5s-Lega. Salvini : serve pazienza e fortuna : Per me è molto importante che si rivedano le regole europee e i trattati in modo tale da poter rimettere in pista l'economia", ha concluso Borghi. Tajani: strada maestra resta governo di centrodestra ...

Pensioni - perché la riforma M5s-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

Il Pd netto : “M5s e Lega si devono arrendere” : Ormai è chiaro: Lega e M5S non formeranno un Governo. Il problema quindi non era Silvio Berlusconi. L’ostacolo non era

Governo : riprende tavolo M5s-Lega : ANSA, - ROMA, 15 MAG - È ripreso, alla Camera, il tavolo sul contratto di programma tra Movimento 5 Stelle e Lega. Deputati e senatori dei due schieramenti stanno arrivando a Montecitorio alla ...

Riparte il tavolo M5s-Lega. Salvini twitta : "Ci vuole anche fortuna" : 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche degli italiani ma se ti dicono che lo devi togliere, vedi caso Monti, non si va da nessuna parte', osserva il ...

Governo - ripreso il tavolo tra M5s e Lega : avanti tutto il giorno : Alla Camera sono ripresi i lavori sul contratto di programma tra Movimento 5 Stelle e Lega. Al momento non sono ancora arrivati i leader dei due schieramenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma la ...