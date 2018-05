M5S-Lega | il governo è lontano Il Colle concede altro tempo

Governo - Lega e M5S danno la parola "alla base" : ma ora il voto stuzzica Salvini : Chiedono altro tempo Lega e Movimento 5 stelle: il Quirinale lo concede, anche se la formazione di un Governo non è dietro l'angolo. Ma ora devono essere Di Maio e Salvini ad andare fino in fondo, anche se il mancato -...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Vincoli europei e austerità - ecco come farli saltare : Di Maio e Salvini hanno chiesto più tempo. Ma l'obiettivo è chiaro: superare le politiche di austerità. E qui servirebbe una Commissione scientifica.

Pensioni anticipate 2018 - news Governo M5S-Lega : verso quota100 (64+36)? Video : Il tema delle Pensioni anticipate resta centrale sui social e tra gli addetti ai lavori. In campagna elettorale, sulla riforma Pensioni, si sono spese molte parole, ed ora è giunta la prova dei fatti e gli elettori si aspettano molto dal contratto di Governo M5s-Lega. Al momento, stando alle prime indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore, pare che in pensione si potra' andare 3 anni prima rispetto agli attuali paletti, ma resterebbe, almeno per ...

CAOS MIGRANTI & LEGA/ Blangiardo : Lombardia e Veneto - un modello per l'Italia - e per M5S - : Il fenomeno degli sbarchi dei MIGRANTI in Italia è fortemente diminuito nei primi mesi dell'anno, ma come si comporterà una LEGA di governo? Ne parla GIAN CARLO Blangiardo

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41 - i conti sugli interventi di Lega e M5S : Lega e Movimento 5 Stelle sono pronti a una RIFORMA delle PENSIONI con l'introduzione di Quota 100 e Quota 41. GIULIANO CAZZOLA evidenzia quanto potrebbero costare

M5S-Lega - in difficoltà sul premier : L'articolo 95 prevede espressamente che il presidente del Consiglio sia responsabile dell'indirizzo politico dell'azione di governo

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - cambia il quadro : centrodestra in volto - la Lega 'vede' il M5S : Il primo Sondaggio Swg del TgLa7 di Enrico Mentana dopo la riabilitazione di Silvio Berlusconi, e nel giorno della frenata sul governo di Lega e Movimento 5 Stelle , cambia il quadro politico italiano.

Sondaggi politici : Lega Nord super - crollo M5S Video : La Lega Nord di Matteo Salvini continua a raccogliere record di consensi, in difficolta' invece il M5S. I Sondaggi politici della seconda settimana di maggio hanno per protagonista la Lega, prima forza politica della coalizione di Centrodestra. Male il Movimento 5 Stelle, sopratutto se si raffronta il dato di oggi con quello registrato non più tardi di tre settimane fa. Rimane stabile Forza Italia, mentre perde qualcosa Fratelli d'Italia, al ...

M5S-Lega - niente intesa : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : L'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano parecchie distanze. Servirà ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si riuscirà a...

Lega-M5S : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5S distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

Il contratto di governo non c'è ancora. Lega e M5S molto distanti su immigrati - regole europee - giustizia e infrastrutture : Neanche una pausa caffè: "Questa sera faremo molto tardi", avverte a metà pomeriggio il leghista Claudio Borghi, tra i parlamentari seduti al tavolo per la stesura del programma di governo. Nelle stanze di Montecitorio si va avanti a oltranza, almeno per altri tre o quattro giorni, perché un accordo ancora non c'è, nonostante gli sherpa di M5s e Carroccio stiano lavorando alla stesura del contratto ormai da ...

Gelmini : "Distanze tra Lega e M5S Avevamo avvertito Salvini" : Lo stallo prosegue. Movimento Cinque Stelle e Lega non avrebbero ancora trovato la quadra sul programma di governo gialloverde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto più tempo al Colle per ...

GOVERNO LEGA-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)