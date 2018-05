M5s-Lega | Borgonovo vs Migliore Pd | “Ritardo governo? E’ Mattarella a tirarla per le

Davide Faraone e Governo Lega-M5s : “docenti rimpiangeranno Buona Scuola” : Secondo Davide Faraone (PD), noto esponente politico ed ex delfino di Matteo Renzi in Sicilia, ben presto tutti i docenti rimpiangeranno la Buona Scuola; a partire dall’assunzione di massa del 2015. In qual periodo, ricordiamo, i docenti precari immessi in ruolo (ma deportati al nord) furono ben 180mila. Davide Faraone critico sul prossimo Governo giallo […] L'articolo Davide Faraone e Governo Lega-M5S: “docenti rimpiangeranno Buona ...

Fonti M5s - contratto per governo con Lega a buon punto ma nodo Ue : Roma, 15 mag. , askanews, D'accordo che i trattati Ue vadano ridiscussi ma ancora distanti sulla direzione in cui rivederli. È il tema dell'Europa, informano Fonti M5S, uno dei 'pochissimi' punti ...

Contratto M5s-Lega - divisi su Ue : Fra questi vi sarebbe però la revisione dei trattati Ue e anche i costi della politica. Per quanto riguarda le politiche europee, viene riferito, entrambi i partiti puntano a chiedere modifiche ma vi ...

Martina a M5s-Lega : basta perdere tempo : 15.52 "M5S e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita". Così il segretario reggente del Pd Martina, in conferenza stampa al Nazareno, sottolineando: è una "inaccettabile paralisi per l'Italia". Martina invita a riconsiderare "l'unica proposta seria sul tavolo", che, dice, è quella di Mattarella.E annuncia: siamo comunque "pronti a dare ...

L'Ue avverte Lega e M5s su migranti e debito : ... 'Speriamo' che col nuovo governo in Italia 'non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria', afferma Dimitris Avramopoulos. E il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis ...

Governo Lega M5s a rischio : distanze su Immigrazione e Unione Europea : Tutto cambia nel giro di poche ore: il Governo Lega M5S sembrava cosa ormai fatta, ma chi si aspettava il nome del premier già in serata dopo l’incontro tra i due partiti e il Presidente Mattarella, dovrà attendere a lungo, forse in eterno. La trattativa, infatti, non procede spedita come qualcuno poteva immaginare. L’ipotesi Governo Lega M5S potrebbe saltare da un momento all’altro se non viene trovato un accordo solido. Non tanto per il nome ...

Martina : M5s e Lega se in grado facciano partire governo subito : Roma – Di seguito le parole di Maurizio Martina, incalzante sulla formazione del governo tra M5S e Lega. “Se sono nelle condizioni di far partire un governo, lo facciano. Ora non possono più perdere tempo. Abbiamo assistito ancora in queste ore a un balletto di dichiarazioni e responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto. Siamo di fronte a un’inaccettabile paralisi per l’Italia. A una difficoltà politica ...

Governo Lega-M5s - riprende il tavolo Salvini-Di Maio/ Il leghista : “Dall’Europa interferenze inaccettabili” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:15:00 GMT)

Governo Lega-M5s - Ue in pressing "Non cambi politica sui migranti" Salvini : "Interferenza inaccettabile" : Bruxelles in pressing sul possibile Governo Lega-M5s: "La politica sui migranti dell'Italia? Meglio non cambi". E sui conti pubblici: "Roma mantenga la rotta sulla riduzione del deficit" Segui su affaritaliani.it

M5s-Lega - Faraone (Pd) : “Nostri provvedimenti verranno rimpianti. Salvini e Di Maio? Preparano i cannoni” : “Governo M5s-Lega? Dopo ieri è sempre più lontano. Ora Salvini e Di Maio stanno preparando i cannoni. Hanno organizzato gazebo e voto on line in questo fine settimana con l’idea di bocciare i punti dell’altro”. Così a Coffee Break (La7) il senatore del Pd, Davide Faraone, commenta la situazione politica attuale, paragonando Salvini e Di Maio a Tsipras. E aggiunge: “Salvini e Di Maio non hanno più alibi, perché, se ...

Flat tax M5s-Lega - alla classe media non serve. La metà dei risparmi va ai ricchi : La “quasi” Flat tax sarebbe uno dei punti centrali di un possibile governo Lega-M5s. La metà dei risparmi andrebbe ai redditi più alti, mentre quelli della classe media sarebbero modesti. E si aprirebbe un buco di 50 miliardi nei conti pubblici. di Massimo Baldini e Leonzio Rizzo (Fonte: lavoce.info) Due scaglioni Le discussioni sulla formazione del nuovo governo sembrano confermare che la Flat tax sarà uno dei punti centrali del programma. Da ...

Prosegue tavolo M5s-Lega - obiettivo chiudere contratto giovedì : Roma, 15 mag. , askanews, Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per mettere a punto il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal ...

