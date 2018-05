M5s-Lega | al tavolo tecnico intesa sul taglio alle pensioni d' oro Distanze sui trattati

Governo - il contratto M5s-Lega diventa di 39 pagine. Di Maio : la trattativa sta andando bene : ... @radioanchio, 15 maggio 2018 Dombrovskis: debito e deficit vanno gradualmente ridotti Occhi dell'Europa puntati sul nostro Paese in questa delicata fase politica. "Indipendentemente dal Governo che ...

Governo Lega-M5s - Luigi Di Maio : “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” : “Trattativa in salita? A me risulta che al tavolo stia tutto procedendo bene”. Lo afferma, uscendo dalla barberia di Montecitorio, il leader del M5S Luigi Di Maio interpellato dai cronisti in merito allo stallo nelle trattative per la formazione di un Governo Lega-M5S L'articolo Governo Lega-M5S, Luigi Di Maio: “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.

RIFORMA PENSIONI/ Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lega e M5s pronti a tagliare quelle d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:01:00 GMT)

Governo : Lega - in programma con M5s nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

M5s-Lega - al tavolo tecnico divisioni sui trattati Ue. Intesa sul taglio alle pensioni d'oro : • I 'NODI' DEL PROGRAMMA Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno ...

Pd - Rosato : “Alleanza M5s-Lega per noi è grande opportunità per convincere chi ha votato 5 Stelle a preferire noi” : “Alleanza M5s-Lega? Noi del Pd abbiamo una grandissima opportunità: prendere i voti che sono stati dati ai 5 Stelle. Dobbiamo provare a convincere gli elettori M5s che la nostra proposta politica è alternativa a quella della destra e che siamo molto più coerenti dei 5 Stelle che avevano come unico obiettivo quello di sedersi a Palazzo Chigi“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dal ...

Sondaggi elettorali : la Lega sfonda il muro del 25% e si avvicina al M5s - crolla Fi : Gli ultimi Sondaggi mostrano la continua ascesa della Lega che supera il muro del 25%, avvicinandosi al MoVimento 5 Stelle, in leggero calo al 32,1%. crolla Forza Italia sotto il 10%, stabile il Pd al 19%. Gli intervistati, inoltre, hanno un giudizio positivo sulla nascita del governo M5s-Lega pur prevedendo che questo esecutivo non possa durare per cinque anni.Continua a leggere

M5s-Lega - si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita. Martina 'Paralisi inaccettabile' : 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche degli italiani ma se ti dicono che lo devi togliere, vedi caso Monti, non si va da nessuna parte', osserva il ...

Governo M5s-Lega - Salvini all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza”. Il programma si allunga a 39 pagine : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

Confindustria avverte Lega-M5s : "Ma non tocchino il Jobs act" : ...all'economia ma ora è presto per dirlo - ha detto a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda - bisognerebbe entrare nel merito dei programmi e capire gli effetti sull' economia ...

Governo - Delrio : “I partiti riconsiderino la proposta di Mattarella”. Martina : “M5s e Lega dicano se hanno fallito” : “M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di Governo è fallita”. Lo dice il reggente del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, afferma: “Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica ...

Infrastrutture - ecco le grandi opere su cui Lega e M5s cercano l'intesa : Matteo Salvini a caccia di un compromesso difficile con un Movimento grillino da sempre contrario a tutti i grandi cantieri aperti nel nostro Paese

Le "invasioni barbariche" di Lega e M5s - secondo il Financial Times : Il quotidiano finanziario britannico, preoccupato per la politica italiana in via di definizione, punta il dito su posizioni e proposte delle due forze riguardo ai migranti, flat tax, reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero. Oltre a elencare ...