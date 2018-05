M5S e Lega confermano la bozza e fanno marcia indietro sull' euro

M5S-Lega - ecco il contratto di governo : cancellazione debito e fuori dall’euro «Bozza vecchia e superata» : L’Huffington Post svela la bozza : c’è anche un «comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tr ai due partiti. M5S e Lega smentiscono: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

GOVERNO - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5S-Lega : "O c'è intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

Di Maio : «Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio». M5S-Lega : non c'è l'uscita dall'euro : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader leghista ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è il...

“Togliere le sanzioni alla Russia ed eliminare parte del debito”. La bozza su cui lavorano Lega e M5S : «Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono alcuni temi da chiarire, alcuni punti da dirimere. I nomi vengono dopo» dice Luigi Di Maio all’uscita dal vertice con Matteo Salvini....

Di Maio : 'Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio'. M5S-Lega : non c'è l'uscita dall'euro : ... sottolineando come, ad esempio, 'non si capisce perché dobbiamo continuare ad accogliere mezzo mondo'. Intanto il Quirinale precisa che nessun 'veto o diniego sul professor Sapelli' è venuto dal ...

Di Maio : «Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio». M5S-Lega : non c'è l'uscita dall'euro : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader leghista ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è il...

Via dall’Euro e cancellazione del debito italiano : ecco il contratto M5S-Lega : «Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono alcuni temi da chiarire, alcuni punti da dirimere. I nomi vengono dopo» dice Luigi Di Maio all’uscita dal vertice con Matteo Salvini....

Maria Elena Boschi - la gufata sul governo Lega-M5S : 'Tanti auguri al mio successore' : Sul futuro molto ballerino del governo Lega-M5s, ora piove anche la gufata di Maria Elena Boschi . Su Twitter, la sottosegretaria dimissionaria infatti ha commentato: 'Ho letto le bozze del contratto ...

M5S e Lega hanno lavorato anche oggi sul programma. Poi il peggioramento del clima : Il programma di governo via via è diventato sempre più ampio. C'era un certo ottimismo per i temi convergenti prima della frenata sul'Europa -

'Uscita dall Euro' - 'Via le sanzioni da Putin' - 'Cancellare il debito italiano' così si è arenato il contratto M5S-Lega : ROMA - Uscire dall'euro. Togliere le sanzioni a Putin. La richiesta a Draghi di cancellare 250 miliardi di debito italiano. HuffPost pubblica in esclusiva il documento integrale di 39 pagine su cui si ...

Enrico Mentana : 'Lega-M5S - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...

Il governo populista M5S -Lega non convince i media stranieri : Marta Lorimer, una ricercatrice di studi europei presso la London School of Economics, una delle università di economia più prestigiose del mondo ha scritto: "Non trattenete il respiro per il governo ...

M5S-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Ue sulla difensiva in prospettiva di un governo M5S-Lega : Lo scenario politico che si è tracciato dopo le ultime elezioni nazionali è quello che l'Ue temeva di più, ma è esattamente quello con cui pare dovrà confrontarsi: un'alleanza M5S-Lega. Questo è, tra ...