L’uomo che osava scrivere

Si è costituito L’uomo che l’11 maggio ha ucciso due persone nell’area di Vibo Valentia : Nella notte tra il 14 e il 15 maggio si è costituito a Vibo Valentia, in Calabria, l’uomo che l’11 maggio ha ucciso due persone e ne ha ferite altre tre in alcune sparatorie. L’uomo si chiama Francesco Olivieri, ha The post Si è costituito l’uomo che l’11 maggio ha ucciso due persone nell’area di Vibo Valentia appeared first on Il Post.

Sana Cheema uccisa - indagate anche madre e zia/ Il padre : “L’uomo che voleva sposare non la voleva…” : Sana Cheema, mistero sulla morte in Pakistan: indagate mamma e zia, lo zio scarcerato. Dubbi sulla confessione del padre: "non è vero, lei ha battuto la testa"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:31:00 GMT)

«Mio padre - L’uomo che eliminò i manicomi» : Da giovane, la madre di Alberta Basaglia aveva scritto alcune favole per bambini: «Ma quando le raccontò a me e a mio fratello Enrico si rese conto che erano troppo spaventose». A posteriori, non stupisce che quei racconti fossero impregnati di terrore: Franca Ongaro ha lavorato tutta la vita a fianco del marito Franco Basaglia proprio per trovare un modo eticamente corretto di affrontare e superare le paure di tutti noi. A cominciare dalla ...

Quarant’anni fa il delitto Impastato : così moriva L’uomo che sfidò la mafia con l’ironia : Quarant’anni fa il delitto Impastato: così moriva l’uomo che sfidò la mafia con l’ironia Quarant’anni fa il delitto Impastato: così moriva l’uomo che sfidò la mafia con l’ironia Continua a leggere L'articolo Quarant’anni fa il delitto Impastato: così moriva l’uomo che sfidò la mafia con l’ironia proviene da NewsGo.

Peppino Impastato : 40 anni fa moriva L’uomo che per primo parlò contro la mafia : La sua lotta ha scavato un solco profondo nella storia, e ancora oggi ascoltare la sua voce lontana ma pur sempre forte fa riflettere: 40 anni fa moriva Peppino Impastato, ucciso dalla mafia.Continua a leggere

TEDxPadova : alla ricerca dei limiti etici dell’innovazione - “ci interrogheremo sulla legge morale che regola l’operato delL’uomo” : Raphael Gualazzi richiama la musica, i suoi brani. Manuela Di Centa, invece, neve, fatica e medaglie d’oro olimpiche. Pensando a Umberto Pelizzari si trattiene il fiato, come faceva lui per i suoi record mondiali di apnea. Con Andrea Pennacchi si sale sul palco, a teatro. Mentre Alessandro Cecchi Paone sposta il focus in uno studio televisivo. Eppure c’è un filo conduttore che li unisce: la voglia di parlare di innovazione. A metterli insieme ...

Mancini - 15 cose da sapere sulL’uomo che «governerà» l’Italia : 1) BIANCANEVE E I SETTE NANI: Ai tempi della Sampdoria la cricca che comandava lo spogliatoio era quella dei «Sette nani» che si riunivano nel mitico ristorante da «Edilio», proprio dietro Marassi. Col Mancio c’erano Vialli, Mannini, Lombardo e tutta la banda. Mancini era «Cucciolo». 2) CACHEMERE: L’eleganza è la sua cifra stilistica. Da giocatore alla Sampdoria disegnava lui le divise sociali, sceglieva il tessuto personalmente, si occupava ...

Bryan Cranston - L’uomo che ha fretta di vivere : «Mi ritrovo nelle persone ferite» : Questa intervista è tratta dal numero 17 di Vanity fair in edicola il 25 aprile Dev’essere vero, come dice lui, che Bryan Cranston ha «il fuoco sotto i piedi». Lo scorso agosto ha pubblicato la sua autobiografia, A Life in Parts. Il 30 marzo su Amazon è cominciata la serie The Dangerous Book for Boys, di cui è creatore e produttore, giusto un paio di mesi dopo la partenza, sempre su Amazon, di un’altra serie da lui prodotta, Philip K. Dick’s ...

Chi è L’uomo che piangeva all’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano : Lo racconta Giulia Pompili sul Foglio: è un funzionario sudcoreano che ha vissuto molto da vicino il conflitto fra le due Coree The post Chi è l’uomo che piangeva all’incontro fra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano appeared first on Il Post.

Jeff Minter - L’uomo del futuro che ha scelto di vivere nel passato : E’ uno dei grandi creatori di videogame degli anni Ottanta. Nato in Inghilterra, oggi ha 56 anni e vive isolato nella campagna del Galles dove continua a...

Non è malato ma vuole morire. Chi è L’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera : David Goodall è il più anziano scienziato dell’Australia. "Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest'età" ha detto in occasione del suo 140esimo compleanno. Sta bene, ma ormai è stanco di vivere. Per questo motivo presto si recherà a Basilea per sottoporsi a suicidio assistito.Continua a leggere

“Nonno ti prego - non respiro!”. Prima le urla del nipote autistico di 11 anni - poi il raptus e la follia delL’uomo : “Non ti sopporto più!”. E quello che succede dopo è atrocità allo stato puro : Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse la Prima volta che vediamo un’atrocità ...

