L’Università di Pisa in lutto per la scomparsa dello storico Mario Mirri

Sostenibilità e innovazione in agricoltura : il Centro di Ricerche “E. Avanzi” delL’Università di Pisa vince il premio Touring Club Italia : Promuovere l’innovazione sostenibile del mondo agricolo. E’ con questa motivazione che il Centro di Ricerche agro-ambientali “E. Avanzi” (CiRAA) dell’Università di Pisa si è aggiudicato la XVIIIma edizione del premio Touring Club Italia. La cerimonia si è svolta venerdì 11 maggio nella sede del Centro a San Piero a Grado e sono intervenuti il professore Marco Raugi, prorettore per la Ricerca Applicata e il Trasferimento Tecnologico ...

L’Università di Pisa ha sperimentato i concorsi in ambiente virtuale : “Il candidato ispezioni l’ambiente virtuale proposto e ne dia una descrizione in termini di architettura logica di rete, di host e di autenticazione“. È iniziata con questo quesito una delle prove tecnico-pratiche che si sono svolte negli scorsi giorni all’Università di Pisa, nell’ambito di quattro concorsi per il reclutamento di personale informatico. Con a disposizione un computer, ai candidati è stato chiesto di ...

L’antico Egitto raccontato in VIDEO dagli studenti delL’Università di Pisa : Pillole VIDEO per raccontare la civiltà dei faraoni. E’ nata così la prima stagione di “Frammenti di Egitto”, un’iniziativa dell’associazione studentesca “Volo – Viaggiando Oltre L’Orizzonte” realizzata con la supervisione scientifica di Gianluca Miniaci, ricercatore di Egittologia e Civiltà Copta dell’Ateneo Pisano. Sono in tutto sei puntate, ognuna dedicata ad un particolare tema, dei mini documentari in cui si raccontano in chiave divulgativa ...

“Missione Uzbekistan” per i veterinari delL’Università di Pisa : Migliorare la qualità della formazione dei medici veterinari e dei professionisti della produzione animale in Uzbekistan. E’ questo l’obiettivo di “BUzNet”, un progetto europeo che vede la partecipazione di un gruppo di docenti del dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa, con Alessandra Guidi come responsabile scientifico, insieme a Roberta Moruzzo, Roberta Nuvoloni e Francesco Di Iacovo. “L’obiettivo del progetto – spiega ...

Ambiente : dottorando delL’Università di Pisa vince premio in memoria di Gino Melani : E’ il dottor Ermes Lo Piccolo, dottorando in Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, il vincitore della prima edizione del premio di studio istituito dall’Università di Pisa su proposta del Comune di San Miniato e intitolato alla memoria del dottor Gino Melani, imprenditore sociale nel settore della manutenzione del verde. Ermes, originario di Palermo dove è nato nel 1990, ha così vinto 1300 euro grazie alla sua tesi “Proposta di ...

Tre geologi delL’Università di Pisa ospiti di “Alle falde del Kilimangiaro” : racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide : Domenica 8 aprile alle 15,30 i ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa Luigi Folco, Maurizio Gemelli e Matteo Masotta, saranno ospiti della trasmissione televisiva Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”. I tre geologi racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide realizzata nell’ambito della XXXIIII Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide 2017-18. ...

Certificazione europea per quattro laureati in Ingegneria nucleare delL’Università di Pisa : 1/5 Mohita Gupta ...

Diplomati i primi “Bim manager” delL’Università di Pisa : Sono 60 e vengono da tutta l’Italia i primi “Bim manager” che si sono appena Diplomati all’Università di Pisa dopo aver frequentato il master di secondo livello in “Building Information Modeling e BIM manager”. La chiusura del corso con la presentazione degli elaborati finali si è svolta venerdì 23 marzo al Polo Fibonacci. Il BIM è uno standard di progettazione e di modellazione per qualsiasi tipologia di costruzione sia edilizia che meccanica. ...

Bioingegnera delL’Università di Pisa vince borsa di ricerca della Fondazione Veronesi : Chiara Magliaro, Bioingegnera post-doc del Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa, ha vinto una delle 170 borse di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi per il 2018. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 21 marzo alle ore 11.30 presso lo Spazio UniCredit Pavilion di Milano. Chiara Magliaro, classe 1987 originaria di Pratola Serra in provincia di Avellino, si è aggiudicata il finanziamento grazie al ...

Unistem day : il 16 marzo alL’Università di Pisa la giornata sulla ricerca sulle cellule staminali : Venerdì 16 marzo all’Università di Pisa si svolge l’Unistem day, la mattina dalle 9 alle 13 nella Sala Convegni del Polo Piagge (Via Giacomo Matteotti 11) e il pomeriggio dalle 14,30 alle 16 all’Unità di Biologia Cellulare e dello Sviluppo del Dipartimento di Biologia (Via del Brennero, 4). Unistem day è un evento divulgativo sulla ricerca e sulle cellule staminali rivolto alle scuole superiori, che coinvolge 74 atenei italiani ...

Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano : il prof. Baiardi delL’Università di Pisa nel gruppo di studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...