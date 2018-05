Lunedì 28 maggio riapre la Sapienza

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di Lunedì 14 maggio del tabellone femminile. Osaka show con Azarenka : Seconda giornata per gli Internazionali d’Italia 2018 di tennis in quel di Roma: tanti gli incontri validi per il primo turno del tabellone femminile, eliminate purtroppo le tre azzurre impegnate in questo lunedì. Giornata piena di emozioni per il tennis tricolore: arriva l’ufficialità dell’ultimo torneo per Roberta Vinci, che combatte ma viene sconfitta per 2-6 6-0 6-3 dalla giovane serba Krunic. Il post partita è tutto per la ...

Il Capitano Maria : anticipazioni terza puntata di Lunedì 21 maggio 2018 : Il Capitano Maria - Vanessa Incontrada Quattro puntate, dirette da Andrea Porporati, racconteranno su Rai 1 la lunga indagine che Maria Guerra porterà avanti per salvare la sua città e scoprire la verità sulla morte del marito. Il Capitano Maria dovrà combattere contro hacker, multinazionali, pericoli e ricordi, per tentare di dimenticare il passato ed andare avanti. Ecco a seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di settimana in ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di Lunedì 14 maggio del tabellone maschile. Djokovic vince e convince - che giornata per l’Italia! : Una seconda giornata da urlo per il tennis azzurro, versione maschile, al Foro Italico di Roma. Nei match validi per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2018, i tennisti del Bel Paese hanno risposto presente, regalando grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. A dare inizio alle danze ci ha pensato il siciliano Marco Cecchinato che, in 2 ore e 7 minuti di gioco, ha sconfitto il “terraiolo” Pablo Cuevas (n.71 ...

Il sondaggio politico di Lunedì 14 maggio 2018 : Nelle intenzioni di voto degli italiani cresce ancora la Lega , al 25,5%, , flette il M5s. Stabile il Pd -

“Il capitano Maria” – Seconda puntata di Lunedì 14 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Al lunedì Raiuno passa dal commissario al capitano. Terminato il ciclo di repliche di Montalbano è tempo della prima tv con una nuova fiction, Il capitano Maria. Articolata in quattro puntate vede protagonista Vanessa Incontrada. Il capitano Maria Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri, un militare, ha la responsabilità della guida di un gruppo […] L'articolo “Il capitano Maria” – Seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Trama e ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 14 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Kingsman: Secret Service, Taken 3 - L'ora della verità, Una notte da leoni, The Ward - Il Reparto, Sotto accusa, Hellboy - The Golden Army, Il Padrino, Predators

Il film consigliato di oggi - Lunedì 14 maggio : Kingsman – Secret Service : Questa sera, su Rai 2, una pellicola che prende ispirazione da una serie di fumetti e che unisce il genere azione alla commedia. Il film consigliato per voi questo lunedì, 14 maggio, è Kingsman-Secret Service, con Colin Firth e Samuel L. Jackson. film consigliato: Kingsman – Secret Service L’action movie/commedia Kingsman – Secret Service, film da vedere stasera secondo la nostra redazione, sarà in onda su Rai 2 alle 21.20. La ...

Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 Maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 Maggio 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 14 Maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Siete stati poco attenti forse nei giorni scorsi sul lavoro ed oggi potreste subire le conseguenze delle vostre azioni. Quindi dovete cercare di rimediare al più presto senza farvi accorgere dal ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di Lunedì 14 maggio : ... Sky Sport 1 e Sky Sport 2, e con la possibilità di assistere ai match anche in streaming, grazie a Sky Go . Il torneo femminile, invece, sarà coperto da Supertennis , anche in streaming sul sito, ...

Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo Lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Il torneo femminile, invece, sarà coperto da SuperTennis , anche in streaming sul sito, sull'app e sulla pagina Facebook. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Tennis alessandro.tarallo@oasport.it