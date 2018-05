LUIGI MASTROIANNI Uomini e Donne | il corteggiatore presenta il fratello Salvo a Sara

LUIGI Mastroianni/ Uomini e Donne : bacio al tramonto con Sara Affi Fella : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: la tronista Sara Affi Fella fa una sorpresa al corteggiatore siciliano e gli organizza un'esterna a sorpresa. Finale con bacio al tramonto.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:58:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella vicina alla scelta : sarà LUIGI Mastroianni? : Leggi l'Articolo - Uomini e Donne ci regalerà presto la scelta di Sara Affi Fella. Nella registrazione di oggi l'ex concorrente di Temptation Island ha scelto di vivere ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Giordano Mazzocchi e LUIGI MASTROIANNI nella bufera : Registrazione Uomini e Donne, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:03:00 GMT)

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - lite con Sara Affi Fella e il web tuona : "Lei si merita Lorenzo" : LUIGI MASTROIANNI a Uomini e Donne: il corteggiatore non si presenta in esterna con la tronista Sara Affi Fella. Discussioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:21:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : secondo bacio con Sara e l’ironia contro LUIGI MASTROIANNI - fan infuriate : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: tra il corteggiatore e Sara Affi Fella scatta il secondo bacio, ma la tronista è arrabbiata per gli atteggiamenti fuori dallo studio del ragazzo. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

LUIGI Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore non si presenta in esterna : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore non si presenta in esterna con la tronista Sara Affi Fella. Discussioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e LUIGI MASTROIANNI : decisioni importanti prima della scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi: due atteggiamenti differenti prima della scelta di Sara Affi Fella(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Lite tra Nilufar Addati e LUIGI MASTROIANNI : "colpa" di Giordano (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico, anticipazioni e news: Claudio Sona torna negli Studi Elios assieme al fidanzato Mario Serpa, la burrasca con la redazione messa da parte con un abbraccio.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:40:00 GMT)

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - sarà la scelta di Sara Affi Fella? Il web ha la risposta chiara : LUIGI MASTROIANNI a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:40:00 GMT)

LUIGI Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore non ha possibilità con Sara? : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Chi è LUIGI Mastroianni? Biografia - età - vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Luigi Matroianni? Il corteggiatore di Uomini e Donne che si è fatto spazio nel cuore della tronista Sara Affi Fella e in quello dei telespettatori, che stravedono per lui e che si sono appassionati alla sua bellissima storia, della quale si è parlato largamente durante le puntate del dating show. Grazie alle curiosità su vita privata, età e Biografia di Luigi Mastroianni, potrete dire di conoscere perfettamente questo ragazzo che non ...

Uomini e Donne - LUIGI contro Lorenzo sui social? Mastroianni di rivela : Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo: nessuna frecciatina social, la verità di Mastroianni Tra Luigi e Lorenzo non corre buon sangue. I due corteggiatori di Uomini e Donne stanno provando in tutti i modi a conquistare il cuore di Sara Affi Fella. La tronista pare essere ancora molto indecisa su chi la fa sentire meglio […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi contro Lorenzo sui social? Mastroianni di rivela proviene da Gossip e Tv.

LUIGI Mastroianni/ Uomini e Donne - arriva il secondo bacio con Sara : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: dopo il confronto con Sara Affi Fella e Sissi, oggi andrà in onda l'esterna tra corteggiatore e tronista con tanto di bacio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Uomini e Donne : ecco chi è Sissi Basta - l’amica di LUIGI Mastroianni! : In questi giorni a Uomini e Donne Classico non si fa che parlare di Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni. Sara Affi Fella in queste ore l’ha contattata per capire se tra lei e il suo pretendente ci fosse un rapporto amicale oppure altro. Scopriamo insieme chi è Sissi! Sono giorni che ormai a Uomini e Donne Classico non si parla che di una certa Sissi. Sara Affi Fella in studio è rimasta con due soli pretendenti, Lorenzo Riccardi e ...