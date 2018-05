Luigi Favoloso Maglietta sessista | è squalificato! Tutto pilotato? Mistero su cosa

Nina Moric al Grande Fratello : “Ho perso il figlio di Luigi Favoloso” : Luigi Favoloso e Nina Moric hanno perso un bambino: rivelazione al Grande Fratello Nina Moric prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 15, ha rivelato a Barbara d’Urso di non riconoscere più Luigi Favoloso e ha chiesto ironicamente se la produzione del reality gli stesse passando degli psicofarmaci. La modella croata ha poi varcato la porta rossa, e davanti al suo ex fidanzato, prontamente freezzato, ha dichiarato di aver deciso ...

Nina Moric e Luigi Favoloso/ La modella entra nella Casa : pace o addio definitivo? (Grande Fratello 2018) : Luigi Favoloso pensa a Nina Moric e questa sera riuscirà ad incontrarla e ad avere un confronto con lei. La modella entra nella Casa del Grande Fratello 15. Con grandissima sorpresa di tutti, Nina Moric fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 15 per avere un confronto con Luigi Favoloso. Esordisce però con perplessità parlando con Barbara D'Urso: "Gli state dando degli psicofarmaci? Perché davvero io non riconosco la persona che è ...

Grande Fratello 15 - 'stasera provvedimenti serissimi' : Barbara D'Urso caccia Luigi Favoloso dalla casa : 'stasera un provvedimento nei confronti di un concorrente del Grande Fratello . Adios Favoloso'. Lo scrive Giulio Pasqui su Twitter. Esperto di tv e firma di Blogo, Pasqui fa il nome di Luigi Mario ...

Luigi Favoloso senza controllo e sempre più volgare - ecco le news : All'interno della Casa di questa edizione del 'Grande Fratello' le gaffe effettuate dai concorrenti sembrano essere le vere protagoniste di questa edizione. Il blog di Davide Di Maggio, ha evidenziato un altro momento altamente trash di cui Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric si è reso protagonista. Favoloso è il personaggio più discusso di questa edizione. Non perde occasione per dimostrarsi collerico e volgare. Federica Panicucci è ...

GF - gli sponsor in fuga per Luigi Favoloso? : 'Lo vogliono fuori dal programma' : ROMA - Non solo il pubblico a casa spinge per l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello di Luigi Favoloso , ex di Nina Moric, ma a volere la sua uscita dal reality Mediaset sarebbero anche , e ...

Non solo il pubblico a casa spinge per l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello di Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, ma a volere la sua uscita dal reality Mediaset sarebbero anche, e soprattutto, gli sponsor.

GF 2018 anticipazioni stasera 15 maggio 2018 - provvedimenti contro Luigi Favoloso? : In queste anticipazioni del GF 2018 per stasera, 15 maggio, su eliminati e possibili espulsioni, faremo il punto della situazione: in questa settimana ne sono successe di tutti i colori e ci sarà di cui parlare stasera. Grande attesa da parte di una parte del pubblico per il ritorno di Aida in Casa, ma anche per la possibile espulsione di Luigi Favoloso: ci saranno davvero provvedimenti verso l'ex fidanzato di Nina Moric? Ancora una volta, il ...