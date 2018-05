Luca Tommassini svela perché ha lasciato X Factor e perché non tornerà nel talent show Sky

Luca Tommassini - speciale Verissimo Amici 2018/ Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren? : Luca Tommassini, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 201: rivelerà delle Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren di questa sera?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:42:00 GMT)

Amici serale 2018/ Bryan Ramirez e Lauren allo scontro : Luca Tommassini adora l'americana? : Amici serale 2018, Bryan Ramirez ha deciso di cambiare squadra per potere sfidare Lauren Celentano rimasta nei blu, ecco tutti i motivi della sua scelta.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:55:00 GMT)

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Luca Tommassini : "Sopravvissuto alle notti a base di cocaina con Whitney Houston - stavo per morire per aver mangiato 13 mozzarelle intere" : Sopravvissuto alle nottate a base di cocaina con Whitney Houston, stavo per morire per un'intossicazione da mozzarelle. questo è Luca Tommassini, genio e sregolatezza, art director di fama mondiale, ha lavorato con i più grandi artisti del mondo, da Madonna, a Michael Jackson, da Whitney Houston a Geri Halliwell fino a Robbie Williams.Approdato nella tv italiana, è stato per anni direttore artistico di XFactor prima di ...

Chi è Luca Tommassini? Biografia - età e vita privata del direttore artistico di Amici e X Factor : Non sapete ancora chi è Luca Tommassini? Con curiosità su Biografia, età e vita privata, saprete veramente ogni cosa sul suo conto, anche se è fidanzato o meno, e se ha avuto, in passato, delle storie d'amore importanti. Ballerino e coreografo che continua ad avere una vita ricca di sorprese e per questo non si annoia mai: ha sempre mantenuto intatto l'entusiasmo di quando era semplicemente un ballerino; un "semplice" ballerino che ha però ...

Luca Tommassini : “Ad Amici 2018 una scenografia immersiva mai vista prima in tv” : Amici 2018 si impreziosisce quest’anno con la presenza di Luca Tommassini, nuovo direttore artistico delle puntate del serale Piccola grande rivoluzione quella che vedremo in tv quest’anno durante il serale di Amici 17. Maria De Filippi ha deciso di cambiare le carte in tavola riportando quest’anno l’attenzione del talent sui ragazzi e puntando sulla presenza di una commissione esterna ed interna, senza contare al ritorno ...

Luca Tommassini rivela i concorrenti del Serale di Amici 2018? Sorpresa in rete! : I concorrenti del Serale di Amici 2018? Luca Tommassini ha già in mente i suoi preferiti e ha forse dato fin troppi indizi al pubblico. Calma, però, perché ci sono delle cose da chiarire e di cui sicuramente Maria parlerà nel pomeridiano di domani: solo due puntate del sabato ci separano dal Serale della 17esima edizione, nelle passate edizioni si dava modo alle squadre di preparare le esibizioni in due settimane, ma magari i professori ...

Luca Tommassini altezza - peso e foto fisico del direttore artistico di Amici e X Factor : Volete conoscere peso e altezza di Luca Tommassini? Sono solamente alcune delle curiosità che si conoscono su questo apprezzatissimo coreografo, che ha collaborato con i migliori cantanti in circolazione, star italiane ma anche internazionali. Luca Tommassini non ha bisogno di poi così tante presentazioni visto che solo il suo nome spiega subito chi veramente è: anche Maria De Filippi ha un'alta considerazione di lui e, non a caso, lo ha voluto ...

Ecco tutti i cambiamenti di Luca Tommassini per il Serale di Amici! : Che la rivoluzione di Luca Tommassini al Serale di Amici 2018 abbia inizio: dalle prime anticipazioni, il nuovo direttore artistico ha intenzione di regalare uno spettacolo diverso al pubblico, ma soprattutto di fare esibire cantanti e ballerini in gara sotto una luce diversa. C'è da aspettarsi uno spettacolo completamente diverso da quello di Giuliano Peparini, sia perché i due coreografi hanno un modo di lavorare diverso sia perché il Serale ...

Amici 2018 Luca Tommassini tutte le novità del serale : Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico del serale “Amici 2018”. Tommassini ha già incontrato gli allievi della scuola di Amici ed ha raccontato loro quali saranno le principali novità della prossima edizione. Finalmente dopo cinque anni di differita il serale di Amici 2018 sarà in diretta. Inoltre non ci saranno dunque anticipazioni né spoiler e i telespettatori non conosceranno prima l’eliminato della serata. Luca Tommassini vuole ...

Luca Tommassini/ Serale di Amici 17 rivoluzionato : diretta e costumi per i ragazzi versione X Factor : Il nuovo direttore artistico di Amici 17, Luca Tommassini, è pronto a rivoluzionare l'ultima fase del programma tra diretta, costumi e focus sui ragazzi, sarà la nuova versione di X Factor?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 1 marzo. Luca Tommassini fa fuori le tutine dal Serale : «Finalmente avrete dei costumi» : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvicina e gli allievi per la prima volta incontrano il nuovo direttore artistico Luca Tommassini. Le lezioni in vista dello speciale di sabato, intanto, continuano, con nuove prove e soprattutto nuove sfide che, arrivati a questo punto, diventano decisive. Amici 2018, Paola Turci sprona Nicole Nicole viene chiamata in studio, dove ci sono Michele Bravi, Giusy Ferreri e Paola Turci. Quest’ultima si ...

