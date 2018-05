Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all’attentato di Manchester | una

Louis Tomlinson cambia management dopo due anni : slitta l’uscita del primo album da solista? : Louis Tomlinson cambia management a due anni dalla firma con James Grant in Inghilterra: slitta l'album di inediti? Da settimane ormai i fan si domandano quando uscirà il disco di Louis: da diversi mesi, il cantante tiene aggiornati i fan su Twitter a proposito del suo primo album di inediti dopo gli One Direction. Ma l'attesa, che inizialmente sembrava di poche settimane, si è continuamente protratta e ad oggi non si hanno notizie sul ...

Il messaggio di benvenuto di Louis Tomlinson al terzo Royal Baby diverte i fan : “Ti prendo sotto la mia ala protettiva” : Il divertente messaggio di benvenuto di Louis Tomlinson al terzo Royal Baby: il cantante è entusiasta di condividere con il nuovo membro reale il primo nome! Infatti, è da poco noto il nome che William e Kate hanno dato al loro terzogenito: Louis Arthur Charles, principe di Cambridge. Il cantante degli One Direction si è espresso riguardo la nascita del neonato in casa reale a Londra, e ha postato un divertente messaggio sui social, ...

Liam Payne e Louis Tomlinson - uno scambio di tweet scatena l’entusiasmo dei fan : “Svegliati e chiamami!” : Un misterioso scambio di tweet tra Liam Payne e Louis Tomlinson ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Nelle ultime ore, gli One Direction tornano a dominare il web e le tendenze su Twitter. Il motivo? Questa volta non è la nostalgia dei fan della band a far parlare, bensì un curioso scambio di messaggi sul social network. Ad iniziare è stato Louis, che ha scritto a Liam, invitandolo a rispondere al telefono. "Svegliati, testa di ca**o, e ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson in arrivo - il cantante aggiorna i fan : “Sono entusiasta per due nuove canzoni” : Il nuovo album di Louis Tomlinson è in arrivo a breve: il cantante rassicura i fan, che attendono con ansia e entusiasmo il primo disco da solista dell'ex One Direction. Dopo aver rilasciato alcuni singoli promozionali, l'album di Louis Tomlinson arriverà finalmente sul mercato discografico internazionale. Sino ad oggi, il cantante ha ringraziato ogni mese i fan che attendono il suo progetto in solitaria, dopo la pausa con gli One Direction. ...

Louis Tomlinson ha aggiornato i fan sul suo primo album solista : Louis Tomlinson è tornato a parlare del suo album di debutto solista. Dopo due anni di duro lavoro, il cantante è prontissimo a pubblicarlo anche se, al momento, non si sa ancora quando! Anche il titolo del disco rimane un mistero. [arc id=”f7755d08-8242-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Dopo tutta questa attesa, Louis in questi giorni ha voluto ringraziare di cuore i sui fan per l’incredibile pazienza. Sul suo profilo Twitter sono ...

Louis Tomlinson giudice a X Factor UK? Le prime indiscrezioni sul suo ritorno al talent show dopo gli One Direction : Louis Tomlinson giudice a X Factor UK? Come riporta il The Sun, secondo i bookmaker inglesi sarà proprio Louis uno dei giudici di X Factor UK. Il cantante degli One Direction rientrare a far parte della giuria della quindicesima edizione del talent show e potrebbe sostituire Nicole Scherzinger al banco dei giudici. Louis Tomlinson a X Factor UK, dunque, potrebbe fare ritorno al talent che otto anni fa gli diede la fama con gli One ...

Louis Tomlinson ricorda l’audizione a X Factor e gli One Direction - l’omaggio alla madre scomparsa : “Grazie per avermi sostenuto” : Louis Tomlinson ricorda l'audizione a X Factor: il cantante degli One Direction ha omaggiato con un messaggio sui social la mamma scomparsa due anni fa. Il cantante ha postato una fotografia datata 2010, scattata durante il giorno della sua prima audizione a X Factor, talent che in seguito gli diede il successo insieme agli One Direction. Esattamente otto anni fa, infatti, Louis sosteneva il suo primo provino, che gli cambiò radicalmente la ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson - il cantante in studio di registrazione pronto al debutto da solista (foto e video) : Il nuovo album di Louis Tomlinson sta per essere ultimato! Il cantante britannico è attualmente al lavoro sul disco, in studio di registrazione, per definire gli ultimi dettagli del primo progetto discografico da solista. Alcuni membri del team e della band di Louis Tomlinson hanno condiviso nelle ultime ore alcuni scatti e video che ritraggono il cantante ed i suoi stretti collaboratori in uno studio di registrazione. Da ciò che si può ...

One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 - da Harry Styles a Niall Horan - Liam Payne e Louis Tomlinson : Sono stati annunciati i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 che si sono tenuti nella notte di domenica 11 marzo in America. I premi della Musica sono stati assegnati a Los Angeles e hanno visto trionfare alcuni degli artisti internazionali più apprezzati del momento, non solo in America ma anche in Europa. Tra i cantanti che hanno vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 spuntano un paio di nomi degli One Direction: Harry ...