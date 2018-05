LoSai e ChiamaOra di TIM costano di più Ecco come disattivarli

Pesanti rimodulazioni TIM su LoSai e ChiamaOra : aumenti con rinnovo mensile : Non faranno affatto piacere le rimodulazioni TIM che dal 17 giugno coinvolgeranno i servizi LoSai e ChiamaOra, utili a sapere sempre chi vi ha cercato quando siete impegnati in un'altra conversazione o non raggiungibili, e quando i vostri interlocutori ritornano contattabili. A partire dal primo rinnovo successivo alla giornata del 16 giugno, le rimodulazioni TIM che interesseranno LoSai e ChiamaOra, per gli utenti ricaricabili, prenderanno a ...