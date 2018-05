blogo

: Lory Del Santo: 'Notte di passione con Roberto Mancini' - gossipblogit : Lory Del Santo: 'Notte di passione con Roberto Mancini' - AlessioRossi78 : RT @FcInter1908it: Lory Del Santo: 'Ho avuto una notte d'amore con Mancini, è morbidissimo. Dormimmo a cucchiaio' - -

(Di martedì 15 maggio 2018)Dele quelladicon il neo allenatore della Nazionale Italiana. Ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, oggi l'ex vincitrice de L'Isola dei famosi ha infatti svelato, nel corso di un'intervista, di aver conosciuto molto bene l'ex tecnico dello Zenith e del Man. City. “Ho passato unacon lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c'era anche Vialli”. Erano li per giocare contro la Juve, probabilmente. “Erano lì. Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano...” E invece ha passato unadi. “Si, lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo”.prosegui la letturaDel: "dicon" pubblicato su Gossipblog.it 15 maggio 2018 ...