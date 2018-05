Loro è una grande lezione sulla nostra paura della vita e della morte

Stupro Firenze - parla una delle studentesse : “Giusto licenziare i carabinieri. Non mi spiace per Loro” : La ragazza ha commentato la decisione dei vertici dell'arma di licenziare Marco Camuffo e Pietro Costa, presunti autori di uno Stupro.Continua a leggere

The Kolors a Verissimo nello Speciale Amici prima del tour estivo con una curiosità sul Loro percorso (video) : The Kolors a Verissimo portano Everytime nello Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi di Stash Fiordispino sono tornati sul palco del talent per raccontare un particolare molto Speciale della loro partecipazione al programma che li ha visti vincitori nel 2015 contro il rapper Briga (qui il video dell'esibizione a Verissimo). Come aveva avuto modo di dichiarare Maria De Filippi, Stash aveva deciso di falsificare i documenti ...

Stupro Firenze - una delle studentesse : “Piango per questa vittoria. Giusto licenziarli - non mi dispiace per Loro” : “Crying for this small win”. Piange per “questa piccola vittoria” una delle due studentesse americane che accusano di Stupro i carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa. La piccola vittoria, come la chiama lei, è il “licenziamento” dei due militari, destituiti dal ministero della Difesa su proposta dell’Arma al termine dell’indagine disciplinare aperta dopo la denuncia della scorsa ...

Adunata Alpini - Pella (Anci) : i Loro valori un punto di riferimento per sindaci e comunità : “Gli Alpini rappresentano un punto di riferimento per i sindaci e per le nostre comunità“: lo ha dichiarato Roberto Pella, vice presidente vicario dell’Anci e sindaco di Valdengo, in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini in corso a Trento. “E’ un grande onore e un rinnovato piacere per noi sindaci, circa duemila provenienti da tutta Italia, essere oggi a Trento per sfilare, con la fascia tricolore, al ...

Silvio Berlusconi torna al cinema. Dopo "Loro" - arriva "La marchesa" - una produzione Usa : Il produttore Steve Jones, nominato agli Emmy, sta sviluppando un film in lingua inglese su Silvio Berlusconi e su un discutibile affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze del Cavaliere fuori Milano. Lo annuncia Variety. Il film, che si chiamerà 'La Marchesa', è basato sul libro del 2011 di Luca Telese 'La marchesa, la villa e il cavaliere. Una storia di sesso e potere da Arcore' (Aliberti Editore) e sarà ...

Secondo una ricerca gli smartphone distraggono i genitori dai Loro figli : Ci sentiamo ripetere ogni giorno che il telefono è lo strumento che ci permette di estraniarci dal resto del mondo. E se ciò avvenisse a un genitore, lo porterebbe a dare meno importanza ai propri figli? Questo è ciò che ha voluto scoprire una recente ricerca! L'articolo Secondo una ricerca gli smartphone distraggono i genitori dai loro figli proviene da TuttoAndroid.

Taxi vietati per una coppia di obesi : “Hanno rotto due auto col Loro peso” : Furiosi i due ragazzi inglesi, che insieme pesano quasi 350 kg, hanno denunciato di essere vittime di discriminazione a causa delle loro dimensioni. “Devono rendersi conto che soffro di una malattia chiamata obesità. Dopo tutti i soldi che abbiamo speso con loro, dovrebbero vergognarsi”, ha denunciato l’uomo.Continua a leggere

Che cosa ci vorranno dire coi Loro look? Ce lo svela una psicologa della moda : Una pioniera della psicologia della moda. Così si definisce Dawnn Karen, 29 anni, un master in al Teachers College della Columbia University e una cattedra in psicologia al Fashion Institute of Technology di New York. Consulente per diversi brand di abbigliamento, fonda il proprio mestiere su un’idea: non conta molto come i tuoi vestiti ti fanno apparire, ma come ti fanno sentire. Così, con la sua visione originale, ha contribuito all’evoluzione ...

Le gemelle sarde Rosa e Vittoria spengono 101 candeline. E svelano il Loro segreto 'Una vita semplice' : BERCHIDDA , SASSARI, - Un'unica torta per festeggiare il compleanno di due gemelle. A spegnere le candeline sono Rosa e Vittoria Berritta , che di anni ne hanno compiuti ben 101. Le due sorelle vivono ...

Al Bano contro il gossip (di nuovo) : "È una schifezza umana - che si facciano i ca**i Loro" : Al Bano usa il gossip o il gossip usa Al Bano? Bella domanda. Da anni le vicende di Cellino San Marco occupano pagine di giornali, copertine e spazi televisivi. Non che i suoi protagonisti si risparmino tra riferimenti social, provocazioni, interviste e interventi in trasmissioni televisive. Tant'è che la situazione potrebbe essere sfuggita di mano al Carrisi che ora attacca con durezza il mondo del gossip: "Non si chiama più gossip, si ...

Picchiarono una disabile perché era stata servita prima di Loro al bar : indagati per lesioni e minacce : Sono indagati con le accuse di lesioni, minacce e danneggiamento Antonio Casamonica, 26 anni, e suo cugino Alfredo Di Silvio per aver aggredito e picchiato una giovane ragazza disabile e un uomo romeno di 39 anni in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere romano della Romanina. Il fascicolo è affidato alla Dda dell’aggiunto Michele Prestipi...

Roma - l’ultimo orrore dei Casamonica : il barista non li serve per primi - Loro picchiano e frustano una cliente disabile : Un’esibizione di forza mafiosa, una violenza brutale per intimidire chi non ha rispettato la loro volontà, anche quando questo significa servirli per primi senza farli aspettare. Perché “qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo”, parola dei Casamonica. Qui è un bar della periferia sud-est di Roma, roccaforte del clan sinto che da anni spadroneggia tra Cinecittà e Tor Bella Monaca e fa soldi con usura e ...

Daniele PeLorosso scala con successo il Nevegal. Bene Ferretti - sfortunato Fattorini : Per la cronaca, primo e secondo posto per Omar Magliona e Francesco Conticelli, indenni dall'acquazzone abbattutosi sul percorso di gara.

“Un incontro travolgente”. Gf : l’amore trionfa. I due inquilini di nascosto da tutti si lasciano andare e tra Loro scoppia una passione unica. Le immagini hanno già fatto il giro della rete - ma in casa nessuno sa niente : Love is in the air contava qualche decennio fa Sandy Marton, ma mai ritornello fu più attuale nella casa del grande Fratello. Tra dissapori, litigate, esplosioni e quant’altro nella casa nasce anche l’amore. Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. Insomma una boccata d’aria per il format che stava un po’ soffrendo degli ultimi ...