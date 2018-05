Lorenzo Fioramonti gela la Lega | La flat tax potrebbe non essere la strada

Stato innovatore - banca pubblica - economia circolare. Il piano di sviluppo di Lorenzo Fioramonti (M5S) in 5 punti : Parola d'ordine, alta qualità della vita. Lorenzo Fioramonti indica in brevi punti le priorità d'azione che un Governo a guida M5S - "una concreta possibilità" - può realizzare. Lo fa in un breve intervento sul blog del Movimento."L'Italia può offrire al resto del mondo una visione pionieristica dello sviluppo, dove a contare sia la Qualità della Vita complessiva e non solo parametri di produzione ...