Lombardia | Palmeri Epi | occorre nuovo codice delle autonomie

(Di martedì 15 maggio 2018) Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Questa deve essere la legislatura dell’autonomia, una legislatura costituente che può segnare il passo nell’intera Italia per unregionalismo, a beneficio anche di tutto il Paese. L’unanimità sull’ordine del giorno è un mandato forte e pieno che viene dato alla Regione per proseguire il lavoro iniziato col governo uscente: è necessario andare avanti non solo sulle 5 materie su cui si è trattato, ma su tutte le 23 possibili. E in ciascuna di queste bisogna avere le idee chiare su come dar valore all’autonomia ripensando in pieno le attività a matrice regionale e non certo replicando quelle a matrice statale. Sul tema dell’autonomia (e specularmente del centralismo) il referendum lombardo di ottobre 2017 esprimeva alcuni valori e ha avuto uno straordinario successo, quello costituzionale del dicembre 2016 ...