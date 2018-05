Lombardia | Consiglio Regione approva a unanimità ordine giorno su autonomia

Lombardia : martedì seduta Consiglio Regione su autonomia : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - martedì prossimo 15 maggio la seduta del Consiglio regionale della Lombardia sarà interamente dedicata al tema dell’autonomia, con il dibattito sullo stato di attuazione dell’iniziativa avviata per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni pa

Lombardia : studenti premiati da Consiglio regionale in visita a Foibe (2) : (AdnKronos) - La seconda tappa si svolge lungo un itinerario nel centro storico di Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane: dai resti archeologici romani ai luoghi di culto delle tante religioni (la Sinagoga e le Chiese ortodosse), dal Teatro all’Arco di Riccardo, al caffè letterario Tomm

Lombardia : studenti premiati da Consiglio regionale in visita a Foibe : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Partiranno da Milano il prossimo 16 maggio i trenta ragazzi delle cinque scuole lombarde (liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo; scuola media P. Gelpi di Mapello (Bg); liceo linguistico P. Chiara di Gallarate (Va); istituti di Legnano (Mi) Isis Bernocchi e Is D

Lombardia : in Consiglio Regione eletti presidenti commissioni : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha presieduto le votazioni per il rinnovo delle prime cinque commissioni consiliari permanenti. Per domani sono in calendario le votazioni, a partire dalle ore 10, per il rinnovo delle altre tre com

Lombardia : presidente Consiglio Regione domani a celebrazioni esercito : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, domani martedì 8 maggio interverrà alle celebrazioni del 157esimo anniversario della costituzione dell’esercito italiano, in programma alle ore 11 a Milano a Palazzo Cusani in via Brera 15. Prendera

Lombardia : in Consiglio Regione 8 e 9 maggio si insediano commissioni : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Si insedieranno martedì 8 e mercoledì 9 maggio le otto commissioni consiliari permanenti e le cinque commissioni speciali deliberate dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 24 aprile. Il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha convocato

Lombardia : Consiglio sigla protocollo con Mise su lotta alla contraffazione : Milano, 27 apr. (AdnKronos) - La lotta alla contraffazione, la promozione della cultura della proprietà industriale, la tutela della creatività e dell’innovazione sono i contenuti principali del protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio regionale della Lombardia e il ministero dello Sviluppo econ

Lombardia : martedì 15 maggio seduta Consiglio regionale su autonomia : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - martedì prossimo, 15 maggio, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Lombardia dedicata al tema dell’autonomia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, durante la riunione dell’Ufficio di presidenza con i capigru

Lombardia : Consiglio ratifica dimissioni Gori - subentra Usuelli di +Europa : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha annunciato formalmente le dimissioni di Giorgio Gori da consigliere regionale. Lo rende noto il Pirellone, precisando che "a termini di regolamento, le dimissioni per incompatibilità di incarico

Ema : Palmeri - Consiglio Lombardia si esprima a sostegno petizione Comune Milano : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Prima di mercoledì 16 maggio, giorno in cui andrà in discussione la petizione del Comune di Milano è opportuno che anche il Consiglio regionale di esprima a sostegno del documento presentato dal Comune di Milano" per l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco. Lo

Lombardia : Consiglio - martedì delibera istitutiva Commissioni consiliari : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi (Forza Italia) ha convocato alle ore 10 di martedì 24 aprile la seduta di Consiglio, con all’ordine del giorno le delibere istitutive delle Commissioni permanenti e speciali dell’XI legislatura, così

Lombardia : Consiglio - martedì delibera istitutiva Commissioni consiliari (2) : (AdnKronos) - All’ordine del giorno la proposta di istituire nuovamente le quattro Commissioni speciali precedenti: la 'Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità', quella sulla situazione carceraria lombarda, quella che si occuperà di autonomia e riordino delle autonomie locali e quella per

Scuola Media Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia : Scuola Media Franco Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia Oggi, giovedì 19 aprile, un gruppo di alunni della " Scuola Media Franco Tosi " di Legnano è stato ospite del Consiglio regionale ...

Lombardia : Pd denuncia - consiglio a rilento per disservizi e blackout rete : Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia denuncia "disservizi e difficoltà tecniche" in Regione, ragione per cui il consiglio regionale "inizia a rilento". "Nell'efficientissima Regione Lombardia, oggi non funziona nulla. Telefoni, mail e tutto