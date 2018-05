Lombardia | Beccalossi | autonomia battaglia doverosa e vantaggio per tutti

Lombardia : Beccalossi - bene Fontana su treni - nomine non mi appassionano : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - "Valuto in maniera assolutamente positiva le dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia , Attilio Fontana . Puntualità e servizi adeguati devono essere gli obiettivi prioritari e imprescindibili di chi gestisce i nostri treni . L'accapigliarsi su nomine e poltrone n

Lombardia : Beccalossi - esclusione Sardone esempio politica non meritoria : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - "Alcune esclusioni dell’ultimo minuto dalla giunta della Lombardia, come quella di Silvia Sardone, sono l’ennesimo esempio di come oggi, più del legame con il territorio, dell’impegno e delle preferenze guadagnate, conti il potere del singolo o dei pochi che decidono ne