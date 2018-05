Locali Jazz a Milano con musica dal vivo | ecco i migliori

correttainformazione

: Jazz e morte, tra i locali di Harlem - lapennanelcass : Jazz e morte, tra i locali di Harlem - PerugiaToday : Umbria Jazz 2018, gli altri concerti nei locali del centro e le jam session notturne: il programma - albertabargilli : RT @raicinque: Domenica 6 maggio su @raicinque lo speciale di #SaveTheDate racconta il @torinojazzfest: un vero tributo al jazz che dal 23… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Se siete ada poco tempo e ancora non conoscete bene la città, oppure se semplicemente avete voglia di passare una serata un po’ diversa dal solito, allora vi conviene pensare di provare qualche locale. Nel capoluogo lombardo, infatti, ce ne sono parecchi di interessanti, dove insieme a della buonadalsi può passare una serata allegra magari anche grazie a qualche cocktail e stuzzichino. Vediamo allora quali sono ie, soprattutto, dove trovarli.condalLasembra non passare mai di moda: profondamente evocativa e dalle armonie sonore ben distinguibili, il genereè tornato alla ribalta nell’ultimo periodo, grazie al celebre filml La La Land, ma forse non è mai stato del tutto dimenticato. Diche suonanodal, infatti, se ne possono trovare ...