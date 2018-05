Lo stile e la scrittura di Tom Wolfe

ilfoglio

: RT @putiferio22: #15maggio MORTO #tomwolfe scrittore giornalista usa autore 'La fiera delle vanità' FU LUI A LANCIARE IL COSIDDETTO 'NEW JO… - marcorigo82 : RT @putiferio22: #15maggio MORTO #tomwolfe scrittore giornalista usa autore 'La fiera delle vanità' FU LUI A LANCIARE IL COSIDDETTO 'NEW JO… - putiferio22 : #15maggio MORTO #tomwolfe scrittore giornalista usa autore 'La fiera delle vanità' FU LUI A LANCIARE IL COSIDDETTO… - alepanisardegna : RT @LeParcheEd: Lo stile è il ponte tra scrittore e lettore. Dacia Maraini #scrittura #stile -

(Di martedì 15 maggio 2018) L’ultima volta che lo hanno crocifisso – parlando di letteratura – fu quando scrisse “Io, Charlotte Simmons”. Come osava uno scrittore maschio settantenne scegliere come protagonista del suo romanzone una ragazza al primo anno di università? Come poteva un gentiluomo della Virginia che aveva come di