Lo sport contro la povertà infantile | a Milano un minore su dieci vive in povertà assoluta

"Uniti Contro il Bullismo" - una manifestazione sportiva a Siracusa : ... squadra professionistica della nostra città a testimonianza che l'educazione attraverso lo sport è il miglior antidoto Contro il bullismo, il cyber bullismo e ogni altra forma di violenza. La ...

Trasporti - sindacati : incontro urgente su licenziamenti Fedex-Tnt : Roma, 10 mag. , askanews, Convocare un incontro urgente con i sindacati, Fedex e Tnt per 'salvaguardare l'occupazione e scongiurare i licenziamenti previsti'. È la richiesta avanzata al ministero ...

Controlli nel catanzarese su veicoli per trasporto alimenti - sanzioni : Catanzaro - Nel corso di servizi finalizzati anche alla tutela agroalimentare, la stazione carabinieri forestale di Taverna, ha effettuato numerosi Controlli sui veicoli utilizzati per il trasporto e ...

Giudice sportivo : cori dei tifosi contro Iuliano - Inter multata. Due turni a Zukanovic - uno a Gasperini : Nessuno ha dimenticato quella partita e quel contatto in area. Figuriamoci i tifosi dell'Inter, direttamente coinvolti in uno degli episodi più polemici e controversi della storia del nostro calcio. ...

Polizia - controlli su utilizzo cinture : Multati il 90% dei veicoli. Regolare il trasporto di minori : Proseguono i controlli della Polizia sul territorio biellese. Dal 27 al 30 aprile scorsi, gli agenti della Questura di Biella hanno collaborato con la Polizia Locale di Gaglianico per effettuare dei ...

Maddaloni : «L'arma vincente contro i bulli è lo sport nelle scuole» : «Abbiamo scelto di organizzare un convegno sul bullismo proprio in una scuola media superiore - spiega Coppola - perché come si evince dagli ultimi episodi di cronaca è il luogo dove sono sempre più ...

Elezioni Messina - Bramanti punta il dito contro Accorinti : 'Campi sportivi a rischio chiusura e il sindaco resta in silenzio' : Di concerti di rilievo internazionale negli ultimi 20 anni se ne sono tenuti a centinaia, ma più che di politica degli spettacoli dovremmo parlare di politica per lo sport e nonostante le speranze ...

Lecce - spinto contro un banco a scuola : asportata la milza a un 15enne : Lecce, spinto contro un banco a scuola: asportata la milza a un 15enne Non si sa ancora se si sia trattato di un caso isolato o di bullismo. L’accaduto ricorda l’episodio del 17enne usato come cancellino per la lavagna Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 - Rcs sport contro Lance Armstrong : “Non è stato invitato dagli organizzatori. Non fa più parte del nostro mondo” : Risolti definitivamente i problemi con la giustizia, con il patteggiamento arrivato nei giorni scorsi, Lance Armstrong torna a farsi notare nel mondo del ciclismo. Il “Cowboy” del pedale ha deciso di presentarsi in quel di Gerusalemme per la grande partenza del Giro d’Italia 2018, dove commenterà le prime tre tappe. Questo quanto ha annunciato sul suo podcast “Stage“: “Una grande partenza di questo livello in un paese ...

Jaguar XE sport - gara sul ghiaccio contro il campione olimpico – FOTO e VIDEO : Un’auto, Sportiva, contro un campione olimpico. E’ questa la sfida andata in scena sulla pista più lunga del mondo, quella di Flevonice, nei Paesi Bassi: 3 chilometri di ghiaccio che ha ospitato la corsa contro il tempo tra l’oro olimpico 2018 nei 5.000 metri staffetta, l’ungherese Shaolin Sándor Liu, ed una Jaguar XE Sport aiutata dalla trazione integrale e spinta da un motore 2.0 Ingenium con 300 cavalli. La ...

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : Inter Movistar imbattibile! Gli spagnoli trionfano ancora contro lo sporting CP e alzano al cielo il quinto trofeo della loro storia : L’Inter Movistar si conferma la squadra più forte d’Europa. ancora una volta lo Sporting CP è costretto ad arrendersi nella finale dell’UEFA Futsal Cup 2018 allo strapotere della corazzata spagnola, che può così bissare il trionfo dello scorso anno, portando a cinque i trofei in bacheca, più del doppio rispetto a tutti i suoi avversari. Niente da fare, dunque, per Merlim, Cavinato e Fortino, i tre italiani che militano tra le ...