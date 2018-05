L' Italia nelle mani del Mancio

I redditi reali degli Italiani crescono più che nelle altre grandi economie : MILANO - I redditi reali delle famiglie italiane crescono più di quanto accada nelle altre grandi economie avanzate che vanno sotto il cappello dell'Ocse , il confronto interattivo , . Per una volta, ...

Superbike Italia - nelle libere Davies e Rea primi - 3° Melandri : IMOLA - Nel round Italiano a Imola si prospetta un duello tra Ducati e Kawasaki. Chaz Davie e Jonathan Rea hanno concluso con l'identico miglior tempo di 1'46"686 il venerdì di prove libere della ...

Ispra - trovati 259 pesticidi nelle acque Italiane : I pesticidi in Italia sono presenti nel 67% delle acque superficiali e nel 33% delle acque sotterranee e superano i limiti rispettivamente nel 23,9% e nel 8,3% dei casi, con un preoccupante aumento rispetto alle precedenti indagini nazionali. nelle falde permangono anche sostanze chimiche ormai bandite da decenni: i danni di un’agricoltura intensiv...

Pesticidi - 259 quelli trovati nelle acque in Italia : “I rischi sono ancora sottostimati”. Cala la vendita di prodotti tossici : Non solo nei laghi, nei fiumi e nelle falde ci sono miscele di sostanze chimiche, ma se ne conoscono neppure bene i rischi. E se salgono a 400 i Pesticidi ricercati in Italia, sono 259 quelli trovati nelle acque. In quelle superficiali è il glifosate l’erbicida con il maggio numero di superamenti dei limiti di legge. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Ispra ‘Pesticidi nelle acque’, che presenta i risultati relativi al biennio 2015-2016 sulla ...

L'Italia apre alle squadre B : da Muller a Busquets - i talenti esplosi nelle 'riserve' : Ed è qui che sono sbocciati i talenti più cristallini di chi ha dominato l'Europa e il Mondo prendendo a calci un pallone: Muller, Boateng, Thiago Alcantara, Busquets . Chi dopo aver creato grandi ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli Italiani presenti nel tabellone principale e nelle qualificazioni. Le wild-card assegnate : Dal 13 al 20 maggio il Foro Italico sarà il centro del mondo del tennis. I tanto attesi Internazionali d’Italia 2018 prenderanno il via e ci sono molte aspettative su quel che accadrà sulla terra rossa capitolina. Si è definito il quadro degli italiani presenti. Chi ha avuto direttamente accesso al tabellone principale è Fabio Fognini mentre sono stati inseriti nel main draw, Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, grazie ad una ...

Sempre più turisti stranieri nelle città Italiane - Roma al top : In aumento le entrate provenienti dall’estero per la capitale ma anche a Venezia e Napoli, la Germania è la nazione che alimenta le maggiori entrate

Oltre 250 pesticidi nelle acque Italiane - il più presente è sempre il glifosate : Trovati erbicidi, fungicidi e insetticidi nel 67% dei punti di campionamento di superficie, controlli molto diffusi nel Centro – Nord, ancora poco al Sud

Meteo - alta instabilità sull’Italia e rischio temporali nelle zone interne : Situazione Meteo caratterizzata da alta instabilità su tutto il Paese con fenomeni temporaleschi anche violenti misti a schiarite. temporali interesseranno soprattutto le zone montuose del nord e dell'Appennino centrale.Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru nelle prime posizioni a Santa Ninfa. Forma in crescita - domani l’esame Etna : Fabio Aru ha dato ottimi segnali nella tappa odierna al Giro d’Italia. Dopo una pessima cronometro a Gerusalemme e dopo aver concesso altri 6” ieri sullo strappo conclusivo di CaltaGirone, oggi il Cavaliere dei Quattro Mori ha pedalato bene ed è rimasto con gli altri big in una frazione tutt’altro che semplice e che nascondeva diverse insidie. Il sardo ha saputo leggere bene le varie situazioni che si sono manifestate nel corso ...

Coppa Italia - sfide nelle sfide : Juve-Milan in 5 punti : Saranno decisivi i tanti duelli: da Buffon-Donnarumma a Higuain-Cutrone passando per i due tecnici nemici-amici