L' Intervista di Costanzo a Romina Power cancella il gap di 15 punti di share tra Rai1 e

Romina Power a L’Intervista di Costanzo : “Con Al Bano legame indissolubile” : Ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo, Romina Power ha parlato del suo amore per Al Bano, della famiglia e della figlia Ylenia. Ecco cosa ha detto E’ una Romina Power inedita quella vista durante L’Intervista di Maurizio Costanzo. L’artista italo – americana si è raccontata a tutto tondo nello studio del giornalista ripercorrendo alcune delle fasi più importanti della sua vita. Al centro dell’intervista ...

Romina Power furiosa dopo l’Intervista a Maurizio Costanzo : “Ho capito che non esiste correttezza” : L’ultima intervista televisiva (ci crediamo?) della vita di Romina Power, rilasciata a Maurizio Costanzo nello studio de L’Intervista su Canale 5, ha fatto il record: 17.69% di share, contro Che Fuori Tempo Che fa che con una miriade di ospiti e con un traino forte quanto una fiction di Vanessa Incontrada si è fermato al 14,66%. Certo, se Costanzo non ha potuto contare su una prima serata potente, lo slancio all’intervista di ...

La dichiarazione di Romina su Al Bano a L’Intervista di Costanzo : “Non posso non amarlo” (video) : Ospite della puntata in onda su Canale5 lunedì 14 maggio, l'intervista di Romina Power su Al Bano e non solo è destinata a fare notizia in un momento in cui i riflettori sulla vita privata del cantautore di Cellino San Marco si sono riaccesi. Oggetto principale della conversazione è stato ovviamente il rapporto con Al Bano, che ha segnato la vita di Romina per trent'anni. La cantante e attrice ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo ha ...

Maurizio Costanzo a L’Intervista scruta nell’intimo di Romina Power! : Ritorna sul piccolo schermo il varietà L’Intervista, condotto magistralmente da Maurizio Costanzo. Un esclusivo ed inedito faccia a faccia con Romina Power. Un racconto toccante che ripercorre le vicende dolorose e strazianti legate alla perdita della figlia, per poi soffermarsi a parlare del nuovo rapporto riallacciato con Albano Carrisi. Parole che vi penetreranno nel cuore. Romina Power affronta le domande impertinenti di Maurizio ...

Romina Power a L’Intervista di Maurizio Costanzo : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, l’appuntamento da non perdere è quello con Maurizio Costanzo e la nuova edizione de “L’Intervista”. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e la bellissima e amatissima Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Un incontro sincero e intimo dove Romina non si tira mai indietro neanche di fronte ai filmati e ...

